Il procuratore di Napoli, Giovanni Melillo, è il nuovo procuratore nazionale antimafia. Il Consiglio superiore della magistratura ha deciso a maggioranza che sarà lui a prendere il posto di Federico Cafiero de Raho, andato in pensione in febbraio.

Melillo è stato preferito al procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, con 13 voti a 7. Per Melillo hanno votato sicuramente i due componenti di diritto della Cassazione, Giovanni Salvi e Pietro Curzio, i togati Dal Moro, Cascini, Zaccaro, Chinaglia, Suriano di Area, i laici Benedetti, Donati, Cerabona, più due consiglieri di Unicost.

Per Gratteri invece si sono schierati Marra, Ardita, Di Matteo, Pepe di A&I, i laici Basile, Gigliotti, Cavanna.

Terzo è stato il procuratore aggiunto in Dna Giovanni Russo, con i voti di D’Amato, Braggion, Miccichè, Balduini di Mi e il laico Lanzi.

La nomina è particolarmente importante proprio quest’anno, in cui si celebrano i 30 anni dalla strage di Capaci e di via D’Amelio e visto che fu proprio Giovanni Falcone a voler costituire la Direzione nazionale antimafia (ma il Csm gli preferì Agostino Cordova al vertice).

Il neo-nominato procuratore, infatti, parteciperà al primo evento ufficiale già il 6 maggio, a Palermo, alla prima Conferenza internazionale dei procuratori generali.

La Direzione nazionale antimafia ha il compito di impulso investigativo e coordinamento delle 26 procure distrettuali che poi materialmente indagano, con poteri di sorveglianza, controllo e avocazione delle indagini.

Il dibattito

Si è trattato di una precisa scelta di campo del Csm: da un lato il candidato più istituzionale, Melillo; dall’altro quello definito anche in discussione il più “ruspante”, Gratteri. Il primo caratterizzato dalla prudenza e segnato anche da un legame tecnico con la politica, oltre che dal fatto che anche il suo predecessore veniva dalla procura di Napoli; il secondo svincolato dalle correnti, ma divisivo debordante a livello comunicativo, però proveniente dalla Calabria e quindi esperto del fenomeno criminale più significativo in questa fase storica.

I consiglieri a sostegno di Gratteri, come Giuseppe Marra, hanno sottolineato nei loro interventi come la nomina abbia un forte “valore simbolico” anche al netto dei curriculum: «Gratteri è il simbolo della lotta alla mafia, anche in forza della sua forte presenza mediatica, collegata all’attività da lui svolta. Da ultimo il processo Rinascita Scott, che vede imputate 400 persone per 416bis».

E’ stata una corsa serrata, a partire dalla scelta della Quinta commissione, che si era divisa assegnando 1 voto al procuratore di Napoli, Giovanni Melillo, 2 a al procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri e 2 al procuratore aggiunto in Dna e attuale reggente, Giovanni Russo.

Inizialmente le divisioni dei gruppi associativi sono state: Area con Melillo; Autonomia e Indipendenza con Gratteri; Magistratura indipendente e i laici di Forza Italia con Russo.

La partita, tuttavia, si è subito delineata come uno scontro a due tra Melillo e Gratteri, su cui ha inciso anche la provenienza geografica dei consiglieri, a prescindere dalla collocazione nei gruppi associativi.

Nelle valutazioni iniziali, infatti, contro Russo ha pesato il fatto di non avere mai assunto incarichi dirigenziali al vertice di una procura.

L’incognita è stata rappresentata da Unicost, che anche in commissione ha scelto di astenersi, i cui tre voti (Michele Ciambellini, Concetta Grillo e Carmelo Celentano) sono stati determinanti.

Chi è Melillo

Favorito della vigilia, Giovanni Melillo è vicino alla corrente progressista di Area e ha lavorato in procura nazionale antimafia per 9 anni, ma la sua lunga esperienza professionale si è svolta a Napoli, prima come pm, poi come aggiunto e poi come procuratore capo. Nel suo curriculum c’è anche un passaggio da tecnico sia al Quirinale che come capo di gabinetto di Andrea Orlando, durante il suo mandato da ministro della Giustizia.

Chi è Gratteri

Il battitore libero per antonomasia della magistratura italiana, Nicola Gratteri è nato in Calabria e qui ha svolto tutta la sua carriera, prima come pm di Locri, procuratore aggiunto a Reggio Calabria insieme a Giuseppe Pignatone e poi come procuratore capo di Catanzaro. Tra i massimi esperti di ‘ndrangheta, vive sotto scorta dalla fine degli anni Ottanta ed è stato spesso criticato per le sue esternazioni pubbliche e in televisione.

