Stefano Guizzi è toga di Cassazione e nome noto di Magistratura indipendente. Perché si candida al Csm fuori dal suo gruppo?

Per due ragioni. Innanzitutto, per proporre la mia storia professionale direttamente a tutti i colleghi, saltando ogni intermediazione. Nello spirito della nuova legge elettorale, che limita – sebbene in modo ancora timido e incompleto – il peso degli “apparati” correntizi. Poi perché lo statuto del mio gruppo associativo è divenuto, nel contesto della riforma Cartabia, del tutto obsoleto, rimettendo, di fatto, la designazione dei candidati alla volontà dei segretari distrettuali, specie delle Corti di Appello più grandi. Se si vuole mantenere, all’interno dei gruppi della magistratura associata, la scelta dei candidati al Csm, occorre che il voto degli iscritti – come è regola generale, quando riguarda persone – sia libero, segreto e, soprattutto, eguale.

Sente di fare ancora parte di Mi?

I valori di misura, ponderazione, apoliticità, e soprattutto il rifiuto della cultura del sospetto, cioè i tratti culturali distintivi di magistratura indipendente, ispirano – e ispireranno sempre – il mio operato di magistrato, in ogni funzione.

Un collegamento con altri candidati è possibile fino a poco prima del voto, è nell’aria?

No per quanto mi riguarda, visto che la legge elettorale non prevede, per i magistrati di Cassazione, “apparentamenti”. Certo, guardo con grande interesse e simpatia all’impegno di quei colleghi – soprattutto, ma non solo, quelli affini alla mia area culturale – che mi pare si muovano nel mio stesso spirito. Sul punto, però, voglio essere chiaro: non sta nascendo alcuna nuova corrente. L’ordine giudiziario non ne ha nessun bisogno. Il tratto che accomuna queste candidature definite “indipendenti” è lo spontaneismo. Ovvero l’assenza di reti di relazioni pregresse o, peggio, di vincoli di fedeltà. Chi si candida da “indipendente” lo fa per offrire ai colleghi il suo bagaglio professionale e null’altro. Nella convinzione che questo sia il solo modo perché gli eletti possano svolgere “le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità”, distinguendosi “tra loro solo per categoria di appartenenza”, come chiede la nuova legge sull’ordinamento giudiziario.

Al suo nome viene spesso associato quello di Cosimo Ferri, ex capocorrente di Mi.

Lo conosco da quasi trent’anni, è un caro amico. Abbiamo condiviso l’esperienza della preparazione al concorso in magistratura e, poi, l’esercizio delle funzioni giudiziarie di merito – oltre al comune impegno nell’associazionismo giudiziario – nella stessa Corte di appello a Genova. In seguito, le nostre strade si sono differenziate, visto che da circa un decennio io svolgo le mie funzioni presso la Cassazione, mentre Cosimo ha ricoperto incarichi in ambito politico. Di recente, poi, il suo impegno come deputato lo ha portato a sostenere il sorteggio dei componenti togati del Csm: scelta che rispetto, ma dalla quale dissento radicalmente, restando convinto che l’elezione, oltre ad essere la soluzione imposta dalla nostra Costituzione, resti il sistema migliore, purché, però, vi sia spazio per un’ampia e libera partecipazione alla competizione elettorale.

Lei ha difeso Luca Palamara nel disciplinare al Csm, cosa ha insegnato quel caso e quanto impatta nella campagna elettorale?

Cosa abbia insegnato ai magistrati, non spetta a me dirlo. A me, personalmente, ha insegnato – ma era una convinzione già maturata difendendo, negli ultimi dieci anni, quasi una cinquantina di colleghi – che ad ogni incolpato deve essere assicurata quella che la Corte costituzionale ha definito la “massima espansione delle garanzie difensive”. Perché lo strumento disciplinare può sempre trasformarsi in una “leva” formidabile, nelle mani del Csm, per limitare – o condizionare – l’autonomia e indipendenza “interna” della magistratura. Come, poi, impatterà questa vicenda sulle elezioni, non lo so, non essendo un indovino. Ma mi lasci citare lo Shakespeare del “Giulio Cesare”, sarà sufficiente aspettare il prossimo 19 settembre: “Basta solo che il giorno trascorra e la sua fine è nota”.

