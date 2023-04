La questione sembrava archiviata. Invece, a più di dieci anni dalla legge del 2012 approvata dal governo di Mario Monti nell’ambito della spending review, la geografia giudiziaria torna al centro del dibattito sulla giustizia.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha infatti ha risposto a un question time alla Camera, spiegando di ritenere «giustificata la preoccupazione della riduzione della giustizia di prossimità» e la sua adesione «all'idea di rivedere queste disposizioni». Infatti, ha detto più chiaramente il guardasigilli, «il governo ha prorogato l'avvio della soppressione dei tribunali dell'Abruzzo e delle sezioni distaccate isolane ed è all'esame la possibile riapertura di sedi giudiziarie già soppresse, anche come eventuale rimodulazione delle relative competenze territoriali».

L’ipotesi era nell’aria e si rincorreva nelle voci al ministero, dove gli uffici sarebbero all’opera per elaborare un piano di riapertura di alcune sedi giudiziarie soppresse.

A dimostrare che sul punto c’è convergenza nella maggioranza, non sono passate inosservate anche le considerazioni del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro di Fratelli d’Italia, il quale ha confermato che «C'è la chiara volontà del Governo di rivedere complessivamente l'infausta revisione della geografia giudiziaria, una riforma che ha fatto arretrare lo Stato in uno di quegli ambiti in cui non può e non deve arretrare, che è la Giustizia». Anche perchè, secondo il sottosegretario, la chiusura di sedi di uffici giudiziari non ha provocato «Risparmi di costi, che non si sono visti, la migliore qualità non si è vista».

L’iter parlamentare

L’iter potrebbe cominciare dallacommissione giustizia al Senato, dove sono stati accorpati in un unico ddl concordato con il governo i disegni di legge sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie avanzati dalle Regioni Abruzzo, Calabria, Toscana e Lombardia. «Il percorso dovrebbe sfociare con la riapertura di quei tribunali che non dovevano essere soppressi nell'ambito della disastrosa e peggiorativa riforma Severino. Un provvedimento che ha sortito esattamente l'effetto contrario: allontanare lo Stato dai territori colpiti e dilatare dei tempi della Giustizia», ha detto il senatore di Fratelli d'Italia e componente della commissione Giustizia, Ernesto Rapani, da cui è partita la proposta. Il ddl è già stato inserito nel collegato alla legge di Bilancio 2022 che è nel Documento di economia e finanza, licenziato in settimana dal Consiglio dei ministri.

La riapertura dei cosiddetti “tribunalini” è un tema che sta molto a cuore alle amministrazioni territoriali, alcune delle quali da mesi stanno esercitando pressioni politiche in questa direzione. Tanto che Abruzzo, Calabria, Campania, Toscana e Lombardia sarebbero disposte a farsi carico delle spese di gestione e di manutenzione degli immobili che saranno oggetto delle convenzioni da sottoscrivere con il ministero della Giustizia.

Veneto

Tra i territori più investiti del tema c’è il Veneto. Da tempo il governatore Luca Zaia si è fatto sentire, anche attraverso il sottosegretario (a sua volta veneto) della Lega, Andrea Ostellari, per chiedere la riapertura del tribunale di Bassano del Grappa.

«Una Giustizia lontana, anche logisticamente, non può dare risposte efficaci ai cittadini e alle imprese. Serve l'apertura di un un tribunale in area Pedemontana», ha dichiarato qualche settimana fa Zaia.

La necessità sarebbe giustificata dalla conclusione della Pedemontana, un’opera stradale che poterebbe proprio nella zona del bassanese – un comune stretto tra Padova e Vicenza – nuove esigenze di giustizia.

L’obiettivo sarebbe quello di ripristinare questo tribunale, ribattezzandolo tribunale della Pedemontana, che andrebbe ad attingere al bacino a cavallo tra l'Alta Padovana, il Trevigiano e l'Alto Vicentino.

Anche Nordio – veneto e conoscitore del territorio – avrebbe dimostrato di considerare fattibile la riapertura, anche in considerazione del fatto che il tribunale chiuso era appena stato ristrutturato e l’edificio sarebbe ancora a disposizione dell’amministrazione.

Calabria

Tra i tribunali di cui viene chiesta la riapertura c’è anche quello di Corigliano Rossano. Sostenuta in particolare da Rapani (FdI), è già stata inviata la richiresta al comune di approvare una delibera per l’immediata disponibilità dell’immobile in cui allocare il tribunale, facendosi carico delle spese di gestione.

La richiesta viene appoggiata a livello locale anche dalla Ggil, che con il suo segretario calabrese Angelo Sposato ha fatto sapere che «Per troppo tempo il territorio ha pagato scelte fatte senza logica, con una riforma della geografia giudiziaria che non ha tenuto conto degli interessi generali nell'intera regione, di giustizia e legalità».

Abruzzo

La partita per la riapertura dei tribunali soppressi è partita dall’Abruzzo. La regione, infatti, è da tempo impegnata con il suo presidente Marco Marsilio per scongiurare la chiusura dei tribunali attualmente ancora in funzione ma che dovrebbero essere soppressi di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano.

Il governo, infatti, ha già disposto la proroga della soppressione di questi tribunali, ma ora l’obiettivo è quello di salvarli definitivamente. Nel Milleproroghe, infatti, è stata posticipata al 1 gennaio 2025 la data di chiusura, ma i senatori abruzzesi di Fratelli d’Italia Guido Liris ed Etelwardo Sigimsondi hanno detto che «tale provvedimento consente di avere maggior tempo utile a disposizione per continuare a lavorare».

La riforma del 2012

La riforma del 2012, portata avanti dall’allora ministra della Giustizia, Paola Severino, aveva previsto la soppressione di ben 667 uffici del giudice di pace, di 220 sezioni distaccate di Tribunale e di 31 Tribunali e la creazione del nuovo Tribunale di Napoli Nord.

All’epoca, la guardasigilli aveva spiegato che «il governo ha operato certo per recuperare risorse. Ma si è cercato un punto di equilibrio per assicurare una adeguata copertura dell'amministrazione della giustizia sull’intero territorio. Dobbiamo dire che spesso una sezione distaccata non garantiva adeguati livelli di professionalità e sostenere che fossero presidi anticriminalità era sbagliato: giudici precari non possono essere efficaci».

Oggi che il governo intende ripensare quelle scelte – fatte in periodo di spending review per incontrare le richieste europee – permangono dubbi e dibattito tra gli operatori di giustizia sull’opportunità di riaprire sedi chiuse e conservare quelle esistenti.

La questione è in particolare legata ai costi di gestione, vista soprattutto la persistente scopertura di organico di magistrati e personale amministrativo nei tribunali esistenti. Il ministero, infatti, non ha ancora comunicato con quali risorse sarebbe possibile sostenere queste riaperture.

