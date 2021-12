L’attesa sembra essere finita: gli emendamenti ministeriali al ddl di riforma dell’ordinamento giudiziario sembrano essere in arrivo. In attesa di vedere le implicazioni politiche, io ho analizzato le ragioni del ritardo.

Sul fronte dell’avvocatura, questa settimana la newsletter offre due interessanti spunti di confronto.

Il primo è un commento dell’avvocato di Firenze Gaetano Viciconte, sul caso dello studio legale vincitore del premio di Top Legal e dell’inopportuno post su Facebook con cui lo ha raccontato.

Il secondo, invece, è una risposta dell’avvocato Riccardo Fratini a una analisi apparsa sul quotidiano il Dubbio e firmata dal presidente dell’Unione nazionale camere civili, Antonio De Notaristefani.

Infine, l'avvocato Matteo Bonetti, esperto di informatica, presenta il nuovo decreto legislativo che punta a inasprire la lotta alle frodi informatiche con l’utilizzo di moneta virtuale.

Come sempre, su questi e su altri temi di dibattito, lo spazio è aperto.

La riforma del Csm

Il momento della riforma dell’ordinamento giudiziario è arrivato. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha incontrato giovedi 9 dicembre la maggioranza, per anticipare i contenuti dell’emendamento ministeriale. Il testo non è ancora stato mostrato per iscritto, ma il dibattito ora è aperto sia con le forze politiche che con i vertici della magistratura.

L’elemento più dibattutto è la riforma del sistema elettorale del Csm, ma la riforma è molto più complessa. Per punti, ecco cosa contiene:

- Csm: si introducono delle incompatibilità, in particolare tra i membri della sezione disciplinare e le commissioni che decidono su incarichi direttivi, trasferimenti d’ufficio e valutazioni di professionalità. Nell’ufficio studi, invece, potranno entrare anche componenti esterni come avvocati, professori e dirigenti, previo superamento di un concorso.

- Incarichi direttivi: gli atti saranno pubblici, l’assegnazione degli incarichi avverrà in base all’ordine temporale di vacanza (salvo deroghe per motivi giustificati) e questo dovrebbe evitare le cosiddette “nomine a pacchetto” che hanno favorito la spartizione correntizia. I candidati verranno scelti sulla base del curriculum, con audizione obbligatoria. Verranno individuati i criteri di valutazione, tra i quali l’anzianità, per valutare le capacità anche organizzative dei candidati.

- Valutazioni di professionalità: anche avvocati e professori faranno parte dei consigli giudiziari; il giudizio positivo, che prima non era articolato, avrà tre giudizi (discreto, buono e ottimo).

- Politica: non sarà più possibile per i magistrati avere incarichi elettivi e politici (come nella polemica della settimana, sul caso di Catello Maresca a Napoli). I magistrati non potranno candidarsi nel collegio in cui è compreso in tutto o in parte l'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni. All'atto dell'accettazione della candidatura dovranno essere posti in aspettativa senza assegni. Chi si candida in Parlamento potrà tornare a indossare la toga, anche se solo a certe condizioni.

- Fuori ruolo: si va verso un taglio del loro numero massimo consentito (oggi 200), sia della durata di questa esperienza (non piu' di 10 anni in tutta la carriera).

L’ipotesi del maggioritario

L’argomento più controverso del ddl, però, è il sistema elettorale del Csm. Sulla newsletter abbiamo ospitato il parere di buona parte dei gruppi associativi e proseguiremo nelle prossime settimane (qui i pareri dei segretari di Magistratura indipendente; Magistratura democratica e Unicost). La proposta della ministra Cartabia, però, sembra meno innovativa rispetto a quella contenuta nella relazione della commissione Luciani, che prevedeva il sistema del voto unico trasferibile.

L’ipotesi della ministra è la seguente: sistema maggioritario con alcuni correttivi per dare rappresentanza ai gruppi minoritari e favorire la parità di genere nelle candidature.

Quindi: collegi binominali, turno unico, unica preferenza; almeno 6 candidature; sorteggio nel caso in cui non sia assicurata parità di genere.

Incerto è anche l’aumento del numero dei consiglieri togati e questo incide sui collegi.

Nel caso in cui il numero non aumenti: collegio unico nazionale per i 2 componenti della giurisdizione di legittimità; 2 collegi per la designazione dei 4 magistrati requirenti; 4 collegi per la designazione dei magistrati giudicanti. 2 seggi assegnati ai migliori terzi classificati. Con il correttivo maggioritario 2 seggi da assegnare ai migliori terzi. Tutti i magistrati votano per tutti.

Nel caso in cui i consiglieri aumentino: collegio unico nazionale per i 2 componenti della giurisdizione di legittimità; 2 collegi per la designazione dei 5 magistrati requirenti, con recupero del migliore terzo classificato; 4 o 5 collegi per la designazione dei magistrati giudicanti, con integrazione dei tre

migliori terzi classificati. Correttivo del maggioritario, 6 o 4 seggi da assegnare ai migliori terzi.

Insomma, il sistema si preannuncia meno innovativo di come si pensava e già sono arrivate le prime critiche.

I togati del Csm Nino Di Matteo e Sebastiano Ardita, di Autonomia e Indipendenza, parlano di "trionfo del correntismo".

Il caso Maresca

A margine del dibattito sullla riforma del Csm, un’altra polemica è sorta. L’ex candidato sindaco di Napoli per il centrodestra, il magistrato Catello Maresca, è tornato a vestire la toga pur rimanendo leader dell’opposizione in comune.

Il via libera è arrivato dal Csm, che si è spaccato a metà (11 a favore, 10 astenuti) e rientrerà in servizo lavorando presso la corte d’appello di Campobasso.

"E' inaccettabile che un magistrato in servizio sia leader dell'opposizione al governo della città in cui vive", è stato il commento del togato di Area Giuseppe Cascini, parlando di "colpevole inerzia del legislatore".

Maresca ha risposto alle critiche, dicendo che "Non comprendo francamente questo accanimento nei miei confronti. E non sono disponibile a diventare il capro espiatorio di contese altre, che non accetto vengano compiute sul mio nome e sulla mia onorabilità personale e professionale". Ha poi elencato gli altri casi in cui è successo: Gennaro Marasca, assessore nella giunta regionale di Bassolino, Nicola Marrone sindaco di Portici, Nicola Graziano consigliere ad Aversa e Mariano Brianda consigliere a Sassari, “tra i più recenti identici casi a me noti”. "Non si può parlare di indipendenza della magistratura a senso unico - conclude - o solo quando conviene ad una certa parte politica".

Legge sul fine vita

Le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno approvato la proposta di legge sul fine vita. Diverse le modifiche apportate al testo ma, nonostante questo, tutto il centrodestra ha votato contro.

Il testo si compone di otto articoli, che introducono nel nostro ordinamento la possibilità "per i malati con una prognosi infausta o una condizione irreversibile", e che siano tenuti in vita da "sostegni sanitari vitali" di ricorrere al suicidio assistito. Non ci sarà punibilità per chi aiuta, neppure se è stato già condannato in modo definitivo con sentenza passata in giudicato: è infatti stata prevista la retroattività della norma.

Il testo arriverà in Aula alla Camera il 13 dicembre, per la discussione generale.

Mattarella firma 7 provvedimenti di clemenza

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato sette provvedimenti di clemenza individuale.

Questi i beneficiari sono: Michele Strano, nato nel 1968, condannato a sei anni, due mesi e venti giorni di reclusione per il delitto di omicidio volontario commesso nel 2012, nel corso di una rapina ai suoi danni nella quale era rimasto ucciso anche suo fratello. Nel concedere la grazia di un anno di reclusione il Capo dello Stato ha tenuto conto del parere favorevole, formulato dal competente Procuratore Generale, e del percorso di riconciliazione avvenuto tra i familiari delle due vittime.

Carlo Garrone, nato nel 1941, condannato a quattordici anni di reclusione per l'omicidio della sorella, commesso, in un contesto di grave disagio, nel 2014. Nell'adottare l'atto di clemenza (riduzione di un anno e tre mesi di reclusione) il Presidente della Repubblica ha tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del condannato.

Heinrich Sebastian Oberleteir, nato nel 1941, è stata concessa la grazia relativa alla pena dell'ergastolo, irrogata per la partecipazione ad atti terroristici compiuti in Alto Adige tra il 1966 e il 1967. Nell'adottare il provvedimento il Presidente della Repubblica ha tenuto conto del fatto che i suoi atti criminosi non hanno provocato decessi, del ravvedimento del condannato che, in una dichiarazione allegata alla domanda di grazia presentata dai figli, ha espresso ripudio della violenza e forte rammarico per le vittime di tutti gli attentati di quel periodo.

Francesco Domino, nato nel 1972, condannato alla pena di anni tre e nove mesi di reclusione per fatti di bancarotta fraudolenta commessi nel 2011, per il quale la pena è stata ridotta di dieci mesi. Nel valutare la domanda di grazia il Presidente della Repubblica ha tenuto conto del fatto che l'interessato vive e lavora in Belgio dove ha richiesto che venga eseguita la pena, ai sensi della disciplina della Unione Europea sul reciproco riconoscimento delle condanne emesse da altri Stati membri.

Giuseppe Minisgallo, condannato per delitti associativi, al quale è stata concessa la grazia in relazione alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il Capo dello Stato ha tenuto conto della circostanza che la pena detentiva è stata interamente espiata nel 2011, nonché del reinserimento sociale e lavorativo dell'interessato e del parere favorevole espresso dal competente Procuratore Generale.

Cosimo Bruno, condannato per guida in stato di ebbrezza per fatti commessi nel 2009 e residente in Francia, al quale è stata concessa la grazia di tre mesi di arresto (ferma rimanendo la pena di 2.000 euro di ammenda). Nel valutare la domanda di grazia il Presidente della Repubblica ha considerato il tempo trascorso dalla commissione del reato e l'inserimento lavorativo dell'interessato all'estero.

Cristina Langella, alla quale è stata concessa la grazia della pena di 450 euro di ammenda riportata per il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Il Capo dello Stato ha tenuto conto della modesta gravità del fatto e del parere favorevole del competente Procuratore Generale.

I numeri della Cassazione

Il Plenum del Csm ha deliberato l’assegnazione di 48 magistrati alla Cassazione, ufficio che è da anni in sofferenza, dopo aver perso negli ultimi 4 anni oltre 100 magistrati pur a fronte di nuove competenze attribuite.

I consiglieri di Cassazione attualmente sono 249, a fronte di un organico di 356 magistrati.

l Primo Presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio ha anche snocciolato i numeri della Cassazione: “Dal 1 gennaio 2021 al 30.11.21 dimostrano che i consiglieri della Corte di Cassazione hanno lavorato moltissimo: hanno emesso 36.389 provvedimenti civili, un numero record mai raggiunto in precedenza (nel 2019 si arrivo’ a 33 mila in 12 mesi) e 43.034 in materia penale. Mai così tanti nella storia della Corte di Cassazione, che in soli 11 mesi ha fatto fronte quindi alla definizione di quasi 80.000 provvedimenti tra civile e penale".

L’agorà degli ordini e delle unioni

Oggi, venerdì 10 dicembre, si è svolta a Roma l’Agorà dei presidenti degli Ordini e delle Unioni degli avvocati.

I temi al centro del dibattito: i riflessi che le riforme avranno sulla professione e il ruolo dell’avvocatura nell’attuazione del Pnrr.

Si è parlato anche dei temi all’ordine del giorno del prossimo congresso e per questo insieme ai consiglieri del Consiglio nazionale forense era presente anche il coordinatore dell’Ocf, Giovanni Malinconico.

