Umanità della pena. Rieducazione del reo. Dignità della persona come diritto primario di chiunque; perciò, anche dei rei. Questo l’art. 27 della Costituzione.

Un mantra nella sua granitica sintesi lessicale. Comprensibile a tutti. Un principio culturale prim’ancora che giuridico. Un patrimonio di inestimabile valore per le coscienze civili del nostro Paese. A presidio di ciascuno di noi.

Ma soprattutto un monito a quei poteri iniqui ed incivili che in modo bulimico si nutrono di cannibali prevaricazioni per una propria autoconservazione. Un monito a che non si possano “in nome dello Stato”, della “Ragion di Stato”, peggio ancora “in nome del popolo italiano” (quindi in nome di ciascuno di noi), consumare nefandezze da parte di chi quelle Istituzioni rappresenta.

Oggi – ancora una volta – l’evidenza della sua cinica, miserrima, negazione. In un video, di 6 minuti ed 11 secondi, reso pubblico da Domani. Un documento brutale, non equivoco.

Un video che nel mostrare lo scempio di una delle fondamenta costituzionali del nostro ordinamento, annichilisce quello in cui ancora crediamo. Un video che ha fatto evadere, oltre le mura di quella prigione, la realtà di quanto accaduto, consentendo a chi altrimenti mai avrebbe potuto anche solo immaginarli di essere informato.

Gli addetti ai lavori lo sanno bene. La presunzione di non colpevolezza in questo caso può unicamente valere con riferimento alla certa identificazione degli autori di questo scempio. Ma quel che soprattutto conta – che tracima nella sua essenza ripugnante “oltre” le singole responsabilità penali – è molto altro.

Basta guardarlo quel video, per intero, cercando di allontanare quell’istintivo quanto reattivo nauseabondo voltastomaco. Scostando per 6 minuti e 11 secondi quel senso di comune vergogna nell’esser quelle immagini, ormai dentro la nostra memoria sociale e individuale, prova di quello che è accaduto in una delle nostre prigioni italiane. A Santa Maria Capua Vetere.

Quel carcere su cui l’allora Guardasigilli Bonafede, all’epoca di questi fatti, aveva calato, con l’indecente imperio di un dolo omissivo, la scure della censura informativa per evitare che trapelasse quanto realmente accaduto. Quanto oggi realmente dimostrato anche e soprattutto in quel video.

Quel che rimane e che va riconosciuto, senza alibi o reticenti ipocrisie, è il numero di rappresentanti dello Stato che pestano, umiliano, sottomettono, calpestano la dignità dei detenuti. In una sorta di rituale tribale.

Un numero di picchiatori in divisa (ne si contano decine attivamente impegnati) che si smascherano – e ciò è nelle cose – identificati dal comune denominatore di una subcultura repressiva e autoritaria che vede il carcere non come un luogo di rieducazione ma come un luogo di violenta (ritorsiva e perciò retributiva) afflizione punitiva.

Una subcultura della pena di matrice reazionaria, medievale, diffusa molto più di quel che si vuole ammettere e che, in questo caso (ma non è l’unico), si è slatentizzata con insopportabile e ripugnante violenza. Ancor più immondo – nel suo sprezzante senso di impunità – ove si constati come tutti i picchiatori in divisa, pur sapendo di essere videoregistrati, non abbiano avuto alcuna remora nel partecipare – da protagonisti – all’indegno spettacolo. Nessuna remora. Né giuridica, né deontologica, né etica, anche solo compassionevole.

Serve una riforma del carcere

Indignarsi non è più sufficiente. Nessuno spazio residua per millantare negazionismi.

Quella subcultura va smascherata, va riconosciuta. Perché esiste e continua a riprodursi anche nelle nostre Istituzioni repubblicane. In ogni settore. Questa subcultura va contrastata. Non solo nelle aule penali ma soprattutto – per impedire altri ennesimi scempi – in via preventiva sul terreno delle coscienze individuali e quindi collettive. Così, vanno individuati quei falsi profeti che con dolo commissivo, molto spesso in modo strumentale per finalità anche ulteriori, di questa subcultura fanno manifesto propalando un’ideologia del nemico (un’ideologia del reietto) che ha già intossicato la società stessa.

La realtà delle nostre carceri è molto lontana da quel che la Carta Costituzionale impone.

Ancora troppo spesso le nostre prigioni rimangono una forra invisibile di umanità dolente in cui “si resta passando”, in cui prevaricazioni e oblio altro non sono che lancette di un orologio che scandisce un tempo “fermo”, denso di privazione.

Nonostante l’impegno di tutti coloro che, realtà autenticamente sana del Paese, impegnano risorse ed energie quotidiane per contrastare questa condizione incivile.

Ma quel che lascia addosso questa ennesima vicenda va oltre. Ed è su questo che si impone una riflessione urgente, impietosa, non più procrastinabile, scevra da contaminazioni politiche perché i diritti fondamentali della persona nessun colore politico hanno. Né sono negoziabili come merce di scambio per la ricerca del consenso.

L’appello è rivolto a coloro che si ritrovano nella comune cultura costituzionale della pena.

È necessario intervenire in modo coordinato, serio, efficace.

Urge una riforma organica dell’Ordinamento penitenziario, quantomeno nel solco tracciato dai lavori della Commissione Giostra e dai più recenti approdi della Giurisprudenza costituzionale. Al contempo, nelle more, urge un’azione perentoria tesa ad estirpare quella subcultura autoritaria che si annida in una parte del Paese e delle sue Istituzioni democratiche.

In primo luogo, azzerando la censura di Stato che ancora oggi impera rispetto a quel che realmente accade dentro le mura delle nostre prigioni. Un’azione in grado di ridare dignità ai detenuti ed alla Costituzione stessa, ripristinando con fermezza la legalità in tutte quelle strutture penitenziarie in cui i sintomi acuti di quella subcultura si sono già palesati. Imponendo ai detenuti dolore, sofferenza. (De)generando, con esiziale diretta causalità, presupposti recidivanti.

L’appello

Governo, Parlamento, Avvocati, Magistrati, Garante dei detenuti, corpi intermedi, società civile. Tutti siamo chiamati a questo impegno immediato. Un imperativo categorico rispetto al quale nessuno è escluso.

E per chi ancora (in modo cieco e miope) avesse dubbi, il suggerimento non è solo quello di riguardare attentamente quel video. Per guardare la sofferenza di quelle persone pestate e umiliate. Per osservare l’azione indegna dei picchiatori di Stato. Il suggerimento è quello di immaginarsi l’audio. Altrimenti assente; perché il video nel suo orrore è muto.

Il suggerimento è quello di “sentire” quei 6 minuti e 11 secondi (sapendo che l’azione complessiva è durata molto di più), uscendo da quell’assordante silenzio, dando voce alle urla di sofferenza, alle richieste di pietà soverchiate e prevaricate dalle grida in divisa di incitamento ed eccitazione a proseguire nell’indegno pestaggio punitivo.

