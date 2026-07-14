La giustizia oltre gli slogan e la logica emergenziale

true false

L’intervista rilasciata dal viceministro Francesco Paolo Sisto a Domani, impone alcune puntualizzazioni. Al ministero va riconosciuto un impegno notevole su un duplice fronte: la copertura degli organici dei magistrati e il perseguimento degli obiettivi del Pnrr in materia di giustizia. Ma sarebbe meglio evitare le frasi a effetto e fare i conti con la realtà