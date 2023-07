Conosco Riccardo Fuzio da oltre cinquanta anni, da quando abbiamo frequentato insieme l’università di Bari. Queste pagine erano state scritte quando l’indagine è stata aperta. Riccardo mi ha chiesto di non divulgarle fino a quando il processo penale non si fosse concluso. Ora posso esplicitare la solidarietà manifestatagli in privato in questi dolorosi anni

Il 6 luglio 2023, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza che aveva assolto Riccardo Fuzio. Il 6 dicembre 2022, la Corte di appello di Perugia aveva assolto Riccardo Fuzio, imputato per la rivelazione di segreti d’ufficio a Luca Palamara. Riccardo Fuzio era stato già assolto dal Tribunale di Perugia il 23 luglio 2021.

Nella motivazione della sentenza di primo grado, depositata il 14 ottobre 2021, in riferimento alla registrazione del colloquio del 21 maggio 2019, a pagina 8, si legge che «può affermarsi con certezza che dalle conversazioni ambientali captate mediante il trojan inoculato nel telefono cellulare del dott. Palamara emerga come quest’ultimo, prima dell’incontro con l’imputato Fuzio del 21.05.2019, fosse già a conoscenza non solo delle indagini ma anche del titolo di reato per il quale era stato iscritto nonché di molte circostanze contenute nell’informativa del GICO»; a pagina 12, si legge che «non vi sono dubbi , pertanto, che la generica notizia di una indagine penale a Perugia concernente possibili rapporti corruttivi tra il dott. Palamara e Fabrizio Centofanti fosse “di dominio pubblico”»; e, a pagina 17, che «l’odierno imputato, in definitiva, non rivelava al dott. Palamara nulla che lo stesso non avesse già appreso o non potesse già sapere per altre vie». In riferimento alla telefonata del 3 aprile 2019, nella motivazione del 14 ottobre 2021, a pagina 27, si legge che «analizzando più approfonditamente il fatto, alla stregua del tenore della conversazione telefonica intercettata, e rapportandolo al principio di offensività, emergono seri dubbi finanche circa la stessa esistenza di notizie autenticamente inedite».

L’eco mediatica

L’eco mediatica dell’indagine per rivelazione di segreti d’ufficio appena conclusa ha indotto Riccardo Fuzio a chiedere il collocamento a riposo anticipato e, il 21 luglio 2019, ha lasciato la magistratura.

Nel comunicato stampa del Quirinale si legge che il presidente ha preso atto che la decisione è stata «assunta con senso di responsabilità a conclusione di un brillante percorso professionale al servizio delle istituzioni» ed «ha espresso apprezzamento per il rigore istituzionale con cui ha assicurato il tempestivo esercizio dell’azione disciplinare in una contingenza particolarmente delicata per la magistratura italiana».

Come spesso accade, l’eco mediatica relativa all’avvio dell’indagine non ha avuto corrispondenti in occasione della assoluzione, in primo ed in secondo grado.

La carriera

Riccardo ha vinto subito il concorso in magistratura ed è andato a Salò, dove si è occupato, tra l’altro, di ambiente. Ci siamo ritrovati nella collaborazione al Foro italiano, sul quale avevo letto i suoi provvedimenti, dei quali avevamo avuto anche occasione di discutere.

Poi è venuto a Roma, all’Ufficio studi del Csm per poi transitare alla procura di Roma e da lì al ministero; ci siamo ancora incontrati quando mi sono occupato della formazione dei magistrati e quando sono stato coinvolto in commissioni sulle riforme.

Dal ministero, Riccardo Fuzio è passato alla procura generale della Cassazione e al Consiglio Superiore della Magistratura. È ritornato alla procura generale della Cassazione. È stato avvocato generale dirigente del servizio civile e, poi, procuratore generale.

Quando mi sono trasferito a Roma abbiamo avuto più occasioni di incontro anche con altri amici del periodo universitario. Abbiamo partecipato insieme a convegni ed incontri, nei quali abbiamo espresso la comune aspirazione per una giustizia condivisa e trasparente. Ricordo, in particolare, quando fummo invitati dall’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati ad illustrare le funzioni dei Consigli giudiziari, allora aperti alla partecipazione degli avvocati.

In qualità di sostituto e avvocato generale dirigente del servizio civile, Riccardo Fuzio ha supportato l’iniziativa del procuratore generale, Pasquale Ciccolo, per lo sviluppo del ricorso nell’interesse della legge, poi proseguita ed incentivata in qualità di procuratore generale.

La abbiamo illustrata insieme a Milano alle corti di appello del centro nord ed è venuto alla Università Roma Tre ad illustrarla alle corte di appello del centro sud. In quella occasione, è stata anche stipulata una convenzione tra la procura generale e l’università per la selezione delle questioni. Il sito della procura generale dedicato all’argomento costituisce un ammirevole esempio di giustizia condivisa e trasparente: nella pagina web a sinistra, c’è anche un link per le «istanze esterne», nel quale ogni cittadino può chiedere alla Procura Generale di attivarsi, affinché una questione sia sottoposta all’esame del più autorevole collegio della Corte in funzione di un intervento nomofilattico. Il 15 marzo 2019, la Procura Generale ha presentato il «Bilancio di responsabilità sociale»: in quella occasione è stata illustrata l’attività svolta nei diversi settori di intervento.

Anche in qualità di procuratore generale, Riccardo Fuzio ha continuato a svolgere, nell’ambito dei corsi di diritto processuale civile nell’università Roma Tre, attività didattica integrativa sull’ordinamento giudiziario, positivamente apprezzata dagli studenti.

Ha curato e, in occasione dell’ultima lezione di un corso istituzionale di diritto processuale civile, mi ha fatto omaggio de «Il processo civile oggi», per i tipi dell’editore Cacucci, nel quale ha raccolto i contributi di Giuseppe Albenzio, di Giovanni Amoroso, di Luciana Barreca, di Antonio Caiafa, di Giovanni Canzio, di Claudio Castelli, di Cosimo D’Arrigo, di Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, di Giovanni Fanticini, di Carlo Enrico Paliero, di Renato Rordorf, di Luigi Rovelli, di Angelica Scozia e di Manuel Virgintino.

Nelle pagine lette nell’ultima lezione del corso ho ricordato il saggio di Max Weber sulla Politica come professione, nel quale è messa in evidenza la distinzione tra coloro che svolgono attività politica per l’affermazione di un ideale e i funzionari di partito, necessari ed essenziali, ma interessati prevalentemente alla acquisizione del consenso ed all’esercizio del potere. Ho segnalato che analoghi rilievi possono essere svolti per l’attività accademica. E ciò vale anche per l’attività giudiziaria. La ricerca e l’insegnamento, come la realizzazione della giustizia, prescindono dal consenso. Ma questo è necessario per la realizzazione di un ideale politico. È anche utile nello svolgimento delle carriere accademiche e giudiziarie.

Il compito dei giudici

I giuristi hanno il compito di occuparsi di norme e di fatti, di interpretare le prime e di valutare i secondi. Queste attività non implicano la ricerca del consenso, che costituisce, invece, l’obiettivo prevalente della attività politica.

Quest’ultima è caratterizzata dalle regole dell’appartenenza, che pervadono anche lo svolgimento delle carriere accademiche e giudiziarie.

Sennonché, anche i concorsi universitari e il governo della magistratura non possono prescindere dall’esigenza di trasparenza delle decisioni, affinché ciascuno possa valutare, condividere o criticare i risultati. Ciò che è «giusto», infatti, non è ciò che ognuno può ritenere tale, ma è il prodotto di un «processo giusto» e, soprattutto, trasparente.

La cinquantennale condivisione di questi valori con Riccardo Fuzio, che ha partecipato in diversi ruoli al governo della magistratura, mi induce a ritenere doveroso, a conclusione di una vicenda che lo ha travolto, ma che si è rivelata, come già immediatamente poteva apparire scontato, priva di fondamento, manifestargli pubblicamente affetto, solidarietà e, con le parole del Presidente della Repubblica, ammirazione per il suo «brillante percorso professionale al servizio delle istituzioni».

Queste pagine erano state scritte quando l’indagine è stata aperta. Riccardo mi ha chiesto di non divulgarle fino a quando il processo penale non si fosse concluso.

Il 6 luglio 2023 la vicenda è definitivamente conclusa. Alla solidarietà manifestatagli in privato in questi dolorosi anni, ritengo necessario ed opportuno che si unisca quella di tutti coloro che gli vogliono bene, ne hanno apprezzato e ne apprezzano l’integrità e la professionalità.

