Giustizia

Le dimissioni di Galoppi aprono la crisi di Magistratura indipendente (con rischi per l’Anm)

Giulia Merlo
30 marzo 2026 • 16:10Aggiornato, 30 marzo 2026 • 16:11

Il segretario delle toghe conservatrici ha lasciato la guida dopo l’elezione del collega di corrente Giuseppe Tango, all’unanimità, alla guida dell’Anm uscita vittoriosa dal referendum. Pesano le spaccature interne, con il rischio anche di una scissione. La dinamica interna, però, affonda in una divisione del gruppo ormai impossibile da nascondere

Anche la vittoria ha i suoi lati oscuri, come dimostra la parabola post referendaria del gruppo conservatore di Magistratura indipendente. La notizia è che il suo segretario, Claudio Galoppi – ex componente del Csm e consigliere della ministra Elisabetta Casellati - ha rassegnato le dimissioni e lo ha fatto con una durissima lettera: «Ho maturato con sofferenza questa decisione, dopo avere amaramente constatato attorno a mete mancanza di trasparenza, carrierismi, personalismi e attaccamento alle

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.