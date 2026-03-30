Le dimissioni di Galoppi aprono la crisi di Magistratura indipendente (con rischi per l’Anm)

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Anche la vittoria ha i suoi lati oscuri, come dimostra la parabola post referendaria del gruppo conservatore di Magistratura indipendente. La notizia è che il suo segretario, Claudio Galoppi – ex componente del Csm e consigliere della ministra Elisabetta Casellati - ha rassegnato le dimissioni e lo ha fatto con una durissima lettera: «Ho maturato con sofferenza questa decisione, dopo avere amaramente constatato attorno a mete mancanza di trasparenza, carrierismi, personalismi e attaccamento alle