Il governo prende anche la Scuola superiore della magistratura

Non confermata l’ex presidente della Consulta, Silvana Sciarra, il presidente diventa il professor Mauro Paladini, del centro studi Livatino e vicinissimo al sottosegretario Alfredo Mantovano. Sulla nomina, 6 voti a 4, ha pesato l’assenza di uno dei voti in quota Csm

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L’esito è quel che conta: al termine di una tesissima seduta di circa un’ora e mezza, la Scuola superiore della magistratura, organo che si occupa della formazione dei magistrati, ha eletto nuovo presidente il professor Mauro Paladini, che si è candidato in opposizione all’uscente ex presidente della Consulta, Silvana Sciarra. Paladini, professore milanese ma originario di Lecce, è fiero esponente del centro studi Rosario Livatino e vicinissimo al suo fondatore, il sottosegretario Alfredo Mantov