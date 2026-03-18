Giustizia

Il governo prende anche la Scuola superiore della magistratura

Giulia Merlo
18 marzo 2026 • 17:59Aggiornato, 18 marzo 2026 • 19:05

Non confermata l’ex presidente della Consulta, Silvana Sciarra, il presidente diventa il professor Mauro Paladini, del centro studi Livatino e vicinissimo al sottosegretario Alfredo Mantovano. Sulla nomina, 6 voti a 4, ha pesato l’assenza di uno dei voti in quota Csm

L’esito è quel che conta: al termine di una tesissima seduta di circa un’ora e mezza, la Scuola superiore della magistratura, organo che si occupa della formazione dei magistrati, ha eletto nuovo presidente il professor Mauro Paladini, che si è candidato in opposizione all’uscente ex presidente della Consulta, Silvana Sciarra. Paladini, professore milanese ma originario di Lecce, è fiero esponente del centro studi Rosario Livatino e vicinissimo al suo fondatore, il sottosegretario Alfredo Mantov

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.