Tre giorni di lavoro intenso, 108 relatori in 36 sessioni, spettacoli di danza e di teatro, dibattiti e convegni. Tutti completamente a disposizione per essere visti o rivisti come contributo originale ed eredità del festival.

La seconda edizione del Festival della Giustizia Penale "Vittime di ieri, vittime di oggi”, svolto a Modena e nella provincia (con eventi da Carpi, Sassuolo e Pavullo nel Frignano) dal 21 al 23 maggio, è stata trasmessa online in diretta streaming e ha già fatto registrare numeri lusinghieri (oltre 15mila visualizzazioni nella tre giorni), numeri che sono destinati a salire grazie al fatto che, appunto, la grande ricchezza di contenuti è interamente a disposizione online su www.festivalgiustiziapenale.it e sul canale Youtube, oltre che sulla pagina Facebook del festival.

Le vittime

Particolarmente significativo il tema scelto, quello delle vittime appunto. Vittime di ieri (quelle della follia nazifascista, del terrorismo, delle mafie, delle dittature, delle guerre…), vittime di oggi (della violenza di genere, dei reati ambientali, di persecuzioni politiche, di bullismo, di atti di violenza contro operatori sanitari o forze dell’ordine…). E, naturalmente, vittime di errori giudiziari, a volte addirittura vittime di reati drammatici (come la violenza sessuale) che, sbagliando, mandano in carcere innocenti che diventano a loro volta vittime.

Vittime italiane, certo, ma anche statunitensi, sudamericane, africane, perché la cifra stilistica del Festival della Giustizia Penale è quella di una apertura al mondo che ha visto una ventina di relatori stranieri e contributi soprattutto, ma non in forma esclusiva, dagli Stati Uniti.

Vittime note, come Agnese la figlia di Aldo Moro che ha dialogato con l’ex brigatista rossa Grazia Grena; il nipote di Piersanti Mattarella omonimo dell’ex presidente della Regione Sicilia ucciso dalla mafia a colloquio con il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho; Vittorio Occorsio nipote del magistrato ucciso dal terrorismo nero, insieme all’ex magistrato milanese Gherardo Colombo.

Ma anche di meno note, come i bambini soldato della Sierra Leone; Ferruccio Laffi un sopravvissuto all’eccidio nazifascista di Marzabotto; Ayşegül Çağatay avvocata turca arrestata e scarcerata nel 2020; Pietro Paolo Melis, assolto dopo 18 anni di carcere; Jennifer Thompson, statunitense vittima di violenza sessuale e responsabile di un errore giudiziario (avendo riconosciuto come colpevole l’uomo sbagliato) e poi fondatrice di Healing Justice.

Il bilancio della tre giorni del direttore scientifico del festival, Luca Luparia Donati, e del presidente dell’associazione del festival, l’avvocato Guido Sola.

Il bilancio di Luparia Donati

E’ un tema molto importante, quello delle vittime, che ci consente di andare al cuore dei problemi della nostra giustizia penale e dei sistemi penali di tutto il mondo. Il bilancio del festival è veramente positivo, questa edizione era una grande sfida per noi e possiamo dire che le cose sono andate molto bene anche dal punto di vista delle visualizzazioni.

Sono state tante le sessioni di alto livello, penso a quello nel campo di concentramento di Fossoli, agli incontri di giustizia riparativa, agli ospiti internazionali, ai momenti con la figlia di Aldo Moro, i nipoti di Vittorio Occorsio e di Piersanti Mattarella. Sempre nell’ottica, che è la cifra stilistica del festival, di parlare alla cittadinanza tutta e non come fossimo un circolo di iniziati, come spesso è il mondo della giustizia che non riesce a farsi capire dai cittadini.

Non posso non ricordare, tra i tanti, il dibattito di chiusura sulla riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio: un contributo prezioso in questa fase di passaggio e di riflessione che ha offerto spunti di alto valore con il Presidente emerito della Cassazione, illustri professori e membri della commissione ministeriale. Viviamo un momento delicatissimo per il rapporto di fiducia tra i cittadini e la magistratura e nessuno di noi può avere interesse che questa fiducia si incrini. Per sanare questo strappo, al di là delle riforme, quello che conta sono le operazioni culturali come questo festival.

Occorre riuscire a far diventare la giustizia trasparente e comprensibile a tutti. Ci sono meccanismi complessi che vanno spiegati per evitare reazioni, anche scomposte, da parte del popolo e delle stesse vittime.

Il bilancio di Sola

L’iniziativa ha riscosso un grande successo, addirittura insperato con numeri importanti che ci fanno capire come la cittadinanza comprenda il progetto culturale del festival. Stiamo mettendo radici importanti tra Modena, Carpi, Sassuolo e Pavullo nel Frignano, i risultati di questo radicamento sono stati straordinari. Tra l’altro abbiamo avuto l’importante riconoscimento del Senato che ci ha fatti destinatari di una medaglia che ci riempie di orgoglio e ci fa capire che la strada è giusta.

