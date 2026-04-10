Marco Bisogni (Csm): «Ora le riforme vere. Non saremo mai un partito politico»

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Marco Bisogni, lei è componente del Csm per Unicost e ha sostenuto il No al referendum che ha bocciato la riforma costituzionale. E ora? Ora bisogna prendere sul serio il voto dei cittadini senza trasformarlo né in una rivincita né in un alibi. Il percorso di revisione costituzionale si è chiuso e spero si apra una fase più utile: quella delle riforme che incidono veramente sul servizio giustizia. È possibile un confronto con l’esecutivo e con l’avvocatura, dopo le fiamme della campagna elettora