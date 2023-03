Fratelli d’Italia punta ad approvare una proposta di legge che rende la gpa un reato universale. Tuttavia la nozione difficilmente regge davanti alle regole di diritto internazionale: non si può condannare qualcuno per un comportamento commesso fuori dai confini nazionali e dove è considerato legale

Fratelli d’Italia continua la sua battaglia contro la maternità surrogata e ha incardinato in commissione Giustizia alla Camera una proposta di legge per renderla «reato universale».

L’esame del provvedimento inizierà la prossima settimana ma, dal punto di vista giuridico, il progetto poggia su presupposti molto fragili e a rischio incostituzionalità.

Il reato universale

A livello generale, perchè un comportamento venga perseguito penalmente, deve essere stato commesso nello stato in cui è reato.

Questo vale soprattutto in Italia, dove il codice penale agli articolo 6 del codice penale prevede che solo chi commette un reato nel territorio dello stato è punito secondo la legge italiana.

Secondo l’articolo 7, invece il cittadino o lo straniero che commettono all’estero un reato sono puniti secondo la legge italiana solo in casi eccezionali: delitti contro la personalità dello stato; contraffazione del sigillo dello stato; falsità di monete; delitti commessi da pubblici ufficiali e reati per i quali disposizioni speciali o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge italiana.

In altre parole, quindi, in Italia si possono punire le condotte avvenute dentro i confini dello stato ed esiste solo una ristrettissima casistica che vi deroga.

Dunque, la nozione di reato universale nel nostro ordinamento non è prevista.

La giurisdizione penale universale

Esiste poi una giurisdizione penale universale, secondo cui uno stato può estendere la propria iniziativa penale anche su crimini commessi fuori dai propri confini.

La sua applicazione, però, è molto ristretta e prevede una lista di pochi e gravissimi delitti: genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità.

La ragione è che si tratta di reati talmente odiosi da considerarli comunemente riconosciuti come da perseguire in tutti gli stati e dunque dai loro tribunali nazionali, a prescindere da un collegamento diretto territoriale con il luogo in cui sono stati commessi.

Anche questa nozione, però, non è unanimemente riconosciuta e non tutti gli stati si attribuiscono il diritto di attuare la giurisdizione penale universale.

L’Italia, a differenza di stati come la Germania e la Francia, per esempio non lo prevede.

Il caso della maternità surrogata

La proposta di legge di FdI punta a inserire il reato di maternità surrogata proprio nella casistica dell’articolo 7 del codice penale.

Tuttavia, si tratta di una soluzione di fatto inapplicabile dal punto di vista dei complessi meccanismi del diritto penale, sia interno che internazionale.

Se viene praticata in Italia, infatti, la maternità surrogata è già un reato, punito con una pena pecuniaria molto alta (da 600 mila a un milione di euro) e una pena detentiva da tre mesi a due anni. Una pena, quindi, relativamente bassa che difficilmente potrebbe accomunarlo a reati come il genocidio.

L’elemento determinante che rende inapplicabile la nozione di universalità, però, è che la gestazione per altri, sia per le coppie etero che omosessuali, è legale in molti stati, anche europei.

È impensabile che un comportamento che viene compiuto in uno stato dove ciò è legale, venga poi perseguito da un tribunale italiano.

Gli unici casi in cui questo può avvenire, infatti, sono quelli in cui scatta la cosiddetta “doppia criminalità”: ovvero quando il fatto è previsto come reato sia nello stato in cui viene commesso che nello stato che intende perseguirlo. Nel caso della gpa, l’ipotesi è quella in cui venga praticata in uno stato in cui è reato, allora è perseguibile in Italia.

A stabilirlo è stata, da ultimo, una sentenza della Cassazione del 2016 e ha prodotto l’archiviazione di tutti i procedimenti a carico dei genitori “intenzionali” per l’ipotesi di reato di alterazione dello stato civile.

Infatti, il certificato di nascita con entrambi i nomi che si forma all’estero dove la gpa è legale non può essere considerato falsificato.

Una previsione come quella proposta da FdI, dunque, rischia di essere incostituzionale perchè contraria alle norme del diritto internazionale a cui la Costituzionale prevede che il nostro ordinamento si adegui.

