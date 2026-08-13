No alla restaurazione, l’effetto Cosimo Ferri sulle elezioni del Csm

Se in questa tornata elettorale per il Csm si colgono segnali di indubbia novità, fra i quali spiccano l’elevato numero di candidati indipendenti dai gruppi tradizionali, dall’altro si notano spinte di restaurazione, neppure troppo sotterranee. Il sintomo più vistoso di queste spinte è senza dubbio il ritorno nella competizione elettorale di uno dei due protagonisti della vicenda dell’hotel Champagne
All’esito della più diretta aggressione “politica” subita dal dopoguerra, la magistratura italiana ha in corso un cambiamento di cui solo in parte è consapevole. Accusata di scendere apertamente nello scontro politico, quella schierata per il No credo abbia dato dimostrazione del solo intento di difendere la Costituzione. Vedremo quanti magistrati si impegneranno in politica nelle prossime elezioni, ma molti segnali lasciano intendere che sarà soprattutto fra i pochissimi magistrati schierati pe