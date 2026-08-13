No alla restaurazione, l’effetto Cosimo Ferri sulle elezioni del Csm

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All’esito della più diretta aggressione “politica” subita dal dopoguerra, la magistratura italiana ha in corso un cambiamento di cui solo in parte è consapevole. Accusata di scendere apertamente nello scontro politico, quella schierata per il No credo abbia dato dimostrazione del solo intento di difendere la Costituzione. Vedremo quanti magistrati si impegneranno in politica nelle prossime elezioni, ma molti segnali lasciano intendere che sarà soprattutto fra i pochissimi magistrati schierati pe