La Camera ha dato il via libera definitivo al ddl Nordio, ovvero il disegno di legge promosso dal ministro della Giustizia Carlo Nordio la cui norma caratterizzante è l’abrogazione dell’abuso d’ufficio.

«L'approvazione di questo Ddl rappresenta una svolta nel rafforzamento delle garanzie per gli indagati e una mano tesa a tutti i pubblici amministratori, che non avranno più paura di firmare», è stato il commento del ministro. Il testo ha incassato il sì anche di Azione e Italia Viva, mentre Partito democratico, Avs e Movimento 5 Stelle hanno votato contro e sollevato dubbi e critiche.

«Questa legge non serve alla Giustizia, che non viene né accelerata né rafforzata, ma nuoce ai cittadini, che perdono strumenti di difesa contro le angherie e le prevaricazioni del potere pubblico e occasioni di conoscenza dei sistemi illegali», ha commentato l’ex procuratore nazionale antimafia e deputato M5S, Federico Cafiero De Raho, «Questa legge da un lato protegge i colletti bianchi ed i mediatori della corruzione, dall'altro silenzia la stampa e ha un obiettivo unico complessivo: rendere più difficili le indagini sui reati dei colletti bianchi e impedire la conoscenza dei loro contenuti».

Cosa prevede il testo

L’abrogazione dell’abuso d’ufficio, tuttavia, solleva una serie di dubbi di costituzionalità. La convenzione di Merida sull’anticorruzione, infatti, prevede una serie di figure di reato tra cui – secondo alcuni giuristi – proprio quella di abuso d’ufficio oggi abrogata, con il rischio di indebolire la lotta alla corruzione ma anche di disattendere una convenzione internazionale. Nordio, invece, ha sempre rifiutato questa lettura e sostenuto che la convenzione non imponga alcun obbligo specifico di esistenza di questa specifica fattispecie di reato.

Nel testo, tuttavia, sono contenute anche altre previsioni.

Si perimetra e restringe il campo anche del reato di traffico di influenze, disponendo che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale debbano essere effettivamente utilizzate, non solo vantate, e debbano essere esistenti, non solo asserite.

Si allarga il divieto di acquisizione ad forma di comunicazione tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

Si introducono l'interrogatorio dell'indagato prima dell'arresto cautelare, viene limitata l'appellabilità delle sentenze di assoluzione da parte del pubblico ministero nel caso di reati di minore gravità e viene introdotto un collegio giudicante per gli arresti. Quest’ultima misura, però, entrerà in vigore tra due anni perchè – come è stato fatto notare a più riprese dalla magistratura – creerà notevoli problemi di incompatibilità nei giudizi futuri, a causa della carenza di personale togato per creare collegi così ampi, soprattutto nei tribunali più piccoli.

Infine, provvedimento introduce la tutela dei terzi nelle intercettazioni, impedendone la pubblicazione.

Questo in particolare è un passaggio potenzialmente controverso e limitativo della libertà di stampa, perchè si prevede che il contenuto delle intercettazioni sia pubblicabile solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento. Non può essere rilasciata copia delle intercettazioni delle quali è vietata la pubblicazione, se non alle parti e ai difensori e la trascrizione nel verbale è limitata soltanto al contenuto delle intercettazioni rilevante per le indagini anche a favore dell'indagato, e che il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non può essere trascritto neppure sommariamente, e nessuna menzione ne può essere riportata nei verbali e nelle annotazioni della Polizia giudiziaria.

In questi casi, nelle annotazioni della Polizia giudiziaria, deve essere apposta la dicitura "La conversazione omessa non è utile alle indagini". Infine, è compito del pm vigilare sul fatto che i verbali siano redatti in modo conforme alle norme e non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone e che riguardano fatti che riguardano la vita privata degli interlocutori, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini. Non devono essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardano dati personali sensibili che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti. Si dispone l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardano soggetti diversi dalle parti, salvo che non ne sia dimostrata la rilevanza.

Il peculato per distrazione

Impossibile, infine, non leggere questo ddl insieme al decreto legge sulle carceri approvato la settimana scorsa in cdm. In quel testo, infatti, Nordio ha introdotto in modo curioso una fattispecie che poco c’entra con il carcere, prevedendo il nuovo reato di peculato per distrazione.

La mossa è stata letta come un primo tentativo di correttivo rispetto all’abrogazione totale dell’abuso d’ufficio, con una nuova fattispecie di reato che faccia rimanere illecita la specifica condotta dei pubblici ufficiali che distraggono fondi al fine di produrre un ingiusto profitto.

Nordio ha rifiutato la tesi, sostenendo che «Non è affatto un correttivo, sono reati completamente diversi. Non ha nulla a che vedere con l'abuso di ufficio che prescinde dallo spostamento di risorse finanziarie».

In realtà non è esattamente così. Il reato di peculato è modellato sulla fattispecie della appropriazione indebita. In altri termini, il peculato di fatto una appropriazione indebita commessa da un pubblico ufficiale, che abusa della sua qualità.

Il punto focale del reato è quella dell’utilizzo di un bene altrui come se fosse proprio, attraverso la sua apprensione in via diretta dal pubblico ufficiale o la sua distrazione per destinarlo ad altre finalità o a terzi.

Secondo la giurisprudenza dagli anni Duemila in poi, questo comportamento – che integrerà da oggi in poi il reato di peculato per distrazione – è stato fatto rientrare nella fattispecie meno grave rispetto al peculato, che era abuso d’ufficio.

