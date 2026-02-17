Nordio ha fretta di smantellare il Csm. I decreti attuativi della riforma già scritti

il ministro della giustizia aveva detto che avrebbe «elaborato le norme insieme alla magistratura»

Giulia Merlo
17 febbraio 2026 • 07:00

I testi di attuazione della legge sono pronti: solo una decina di consiglieri per i pm, smontati gli uffici studi, out i fuori ruolo. Obiettivo: ridurre il potere dei magistrati. Il ministero conferma: «Sì, le bozze ci sono» e poi «saranno sottoposte all’Anm» 

Mentre il clima da campagna elettorale per il referendum sulla magistratura è sempre più avvelenato, c’è chi continua a lavorare in silenzio nelle stanze del ministero della Giustizia. Scommettendo sulla vittoria del Sì, sono pronti i testi che daranno davvero le gambe alla riforma: secondo fonti autorevoli di Domani, infatti, decreti attuativi sono sostanzialmente chiusi e riposano nei cassetti dei sottosegretari Andrea Delmastro e Andrea Ostellari, del viceministro Francesco Paolo Sisto, della

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.