Nordio, nessuno, centomila. I tanti volti del pm-ministro

true false

Oggi è il giorno della verità, per il ministro della Giustizia Carlo Nordio e per il governo che lo ha indicato al vertice di via Arenula. E, se i sondaggi sono corretti e il risultato sarà sul filo di lana, servirà contare fino all’ultimo voto per conoscere l’esito. L’unica certezza, per Nordio, è che sarà protagonista in ogni caso. Se sarà un successo, potrà dire di aver dato il suo nome a una riforma che sarà epocale per la magistratura di cui anche lui ha fatto parte. In caso contrario, sarà