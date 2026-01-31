l’anno giudiziario nelle corti d’appello

Nordio tenta la tregua. L’allarme dei magistrati: «C’è odio verso di noi»

Giulia Merlo
31 gennaio 2026 • 20:03

Il ministro ha abbassato i toni. Mantovano: «Se vince il Sì non è l’Apocalisse». La realtà delle toghe: pochi mezzi e strutture e una riforma che le delegittima

Dopo il primo atto in Cassazione, ieri è andato in scena il secondo corpo a corpo tra governo e magistratura dentro i palazzi di giustizia sul referendum del 22 e 23 marzo. L’occasione è stata l’apertura dell’anno giudiziario nei ventisei distretti di corte d’Appello, dove il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha schierato i suoi alfieri più affidabili: lui stesso è andato nella sede calda di Milano; il sottosegretario Alfredo Mantovano ha scelto Napoli dove l’anno scorso il guardasigilli era

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.