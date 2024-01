La conferenza stampa del Csm, «la prima della storia» l’ha descritta il vicepresidente Fabio Pinelli, si è quasi subito rivelata un boomerang.

L’obiettivo era presentare la relazione annuale sui lavori del Csm – quasi 230 pagine con il lavoro di tutte le commissioni – è il filo conduttore scelto da Pinelli era quello di presentare il suo consiglio come quello che ha fatto «recuperare efficienza» rispetto al quadriennio della vicepresidenza di David Ermini, terremotata dallo scandalo Palamara.

Esauriti i numeri e le slides sulla riduzione dell’arretrato, però, sono state le considerazioni successive di Pinelli ad aprire un caso politico con il Quirinale.

«Il Csm aveva perso la sua funzione di organo di alta amministrazione, assumendone una di impropria attività politica», e quasi di «terza camera», ha detto Pinelli. Invece, lui la avrebbe riportata a quella di «consiglio che fornisce servizi in tempi rapidi, così da recuperare anche il rapporto di fiducia coi cittadini».

Parole che forse, nell’intento iniziale, avrebbero dovuto essere una critica aspra alla precedente vicepresidenza – il laico Ermini era del Pd, Pinelli è laico eletto in quota Lega – ma in realtà coinvolgono in modo pesante il Quirinale.

Sergio Mattarella, infatti, è il presidente del Consiglio superiore della magistratura e ogni funzione del vicepresidente è a lui delegata. In altre parole, qualsiasi critica sulla gestione del Csm 2018-2022 investe direttamente il Colle, che ha avuto un ruolo fondamentale di guida dell’organo anche attraverso la presidenza pubblica del plenum proprio nei giorni difficili dello scandalo dell’hotel Champagne, allontanando l’ipotesi dello scioglimento del consiglio.

La domanda, quindi, è arrivata spontanea: quindi Mattarella, secondo Pinelli, avrebbe autorizzato il Csm a svolgere funzioni non costituzionalmente previste? Il vicepresidente, visibilmente imbarazzato, ha provato a rimediare al danno ma senza successo. «Il Colle non ha mai autorizzato funzioni diverse, ma si deve ricordare che al Csm è accaduto qualcosa, con cinque consiglieri dimessi e il rischio scioglimento. Non dirlo sarebbe ipocrita», e di qui sarebbe sorta a sua «opportuna riflessione sulla natura del consiglio» e la necessità di «delimitare il suo perimetro rispetto alle scelte politiche».

L’accusa mossa da Pinelli, infatti, è chiara: il precedente consiglio avrebbe avuto un «deragliamento» non solo nella gestione dell’amministrazione, ma anche «nel fattore dei pareri politici» che vanno invece «delimitati in un ambito proprio e che la politica è libera di valutare o meno».

Poi, ha concluso, «nell’ultima parte della consiliatura, il Csm ha perso l’orientamento rispetto alle sue prerogative».

Tradotto, nella visione restituita da Pinelli, il Csm ha esclusivamente una funzione di alta amministrazione, mentre il compito di orientamento politico spetta all’Anm e quindi al sindacato delle toghe. «Noi facciamo altro», ha detto.

L’intento di Pinelli è sembrato quello di ridimensionare il Csm, limitandolo alla sua funzione di gestione della struttura della magistratura e facendolo arretrare in tutto ciò che riguarda i pareri che il Consiglio obbligatoriamente fornisce sui progetti di legge in materia di giustizia. Una formula, questa, che inevitabilmente peserà nei prossimi mesi in cui alcune importanti riforme della giustizia sono in parlamento – la riforma dell’ordinamento giudiziario, l’abrogazione dell’abuso d’ufficio e la prescrizione per esempio – e la dialettica tra politica e magistratura si accenderà.

Per sostenere la sua tesi di un Csm più perimetrato nel suo ruolo ha scelto la contrapposizione con la precedente consiliatura, con l’effetto boomerang però di adombrare di fatto una responsabilità del Colle nell’aver permesso al passato Csm di svolgere un ruolo che costituzionalmente non era proprio.

Uno scivolone rilevante, che avrà contraccolpi magari silenziosi ma certo forti, e che rischia di trasformare Pinelli nell’ennesimo problema istituzionale del governo Meloni, che lo ha indicato come laico.

le reazioni

Le parole del vicepresidente hanno immediatamente suscitato reazioni. Il primo a intervenire, sentito da LaPresse, è l’ex vicepresidente chiamato in causa, David Ermini: «Nel nostro Consiglio la politica non è mai entrata e non so se tutti possono dire la stessa cosa», ha commentato, ma soprattutto «Tutte le nostre scelte sono sempre state effettuate avendo come punto di riferimento il Quirinale e la Costituzione».

A stretto giro è intervenuto anche il segretario di Area, Giovanni Zaccaro: «Il vicepresidente Pinelli ha lo stesso vizio dei politici: accusa senza però citare fatti ed episodi concreti» e «spiace che il vicepresidente di un organo costituzionale riduca la attività di quell’organo a statistiche e numeri».

