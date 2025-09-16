false false

Nella vicenda di Stefano Cucchi «l’intento dei carabinieri non è stato quello di trovare la mela marcia ma, al contrario, di restituire una realtà di comodo». È quanto scritto dai giudici della Corte d’appello di Roma nelle motivazioni della sentenza sul procedimento legato ai depistaggi legati alla morte del ragioniere romano. I giudici parlano anche di «una serie di anomalie» riscontrate nei momenti «precedenti, concomitanti e immediatamente susseguenti la stesura delle annotazioni incriminate».

LE CONDANNE

Il procedimento sui depistaggi e le false testimonianze sul caso Cucchi si era concluso il 19 giugno. Il tribunale di Roma aveva condannato il maresciallo dei carabinieri Giuseppe Perri e il capitano Fortunato Prospero, rispettivamente a tre anni e sei mesi di reclusione e a quattro anni. Era stato assolto invece il maresciallo Maurizio Bertolino. Confermata la condanna a un anno e tre mesi per il colonnello Lorenzo Sabatino e per Luca De Cianni la pena a 2 anni e sei mesi.

Era stata invece riconosciuta la prescrizione per il generale Alessandro Casarsa, e per i militari dell'Arma Francesco Cavallo e Luciano Soligo. Assolti poi Massimiliano Colombo Labriola e Tiziano Testarmata, già condannati a 1 anno e 9 mesi. Ridotta infine la pena a 10 mesi per Francesco Di Sano. Secondo l’accusa gli imputati avrebbero provato a ostacolare la ricostruzione della verità processuale durante le indagini per accertare gli eventi che hanno condotto alla morte di Stefano Cucchi, deceduto una settimana dopo il suo arresto nell’ottobre del 2009 a causa delle percosse subite.

La realtà di comodo

La verità ricercata dagli imputati e dalla catena di comando, che i giudici hanno definito «di comodo», presente sia nei documenti interni che nelle comunicazioni ufficiali, era volta a mostrare Cucchi come un uomo già deperito. Un epilettico, un tossicodipendente, anoressico e si legge anche sieropositivo. Secondo la Corte d’appello, l’intento era quello di far ricadere le cause del decesso solo sulle condizioni di salute del detenuto «al quale nulla era accaduto durante lo stato di detenzione».

Nelle motivazioni della sentenza si legge anche il nome del generale Alessandro Casarsa, già condannato a cinque anni in primo grado e che poi, come detto, ha visto il reato dichiarato prescritto. Per i giudici d’appello: «Il quadro probatorio ricostruisce un’immagine di Casarsa interessato essenzialmente a presentare quella verità di comodo che avrebbe orientato gli inquirenti verso soggetti diversi dai carabinieri». Lo stesso si legge per quanto riguarda Sabatino.

