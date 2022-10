Oltre che ex magistrato, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è anche un grande appassionato di storia e va fiero dei suoi romanzi ambientati nella Seconda guerra mondiale – Overlord e Operazione Grifone – più che dei saggi in materia giuridica. Cultura storica che gli è tornata utile nel suo primo comunicato stampa da guardasigilli del governo insediato.

Nordio, 75 anni compiuti il 6 febbraio, non ha gradito la critica dell’opposizione in Senato sul fatto che l’età media dei ministri sia molto alta e ha risposto che «in effetti non credo che la saggezza coincida con la vecchiaia, perché una persona a 40 anni, come diceva Marco Aurelio, ha visto tutto ciò che è, che è stato e che sarà».

Ma non si ferma qui, ricordando che «il giovane Napoleone fu sconfitto in Russia da Kutuzov, a Waterloo da von Blücher, che avevano il doppio della sua età e che Churchill celebrò la vittoria su Hitler all’età che ho io ora».

