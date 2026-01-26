Giustizia

Ricorsi al Tar, post sui social e denunce: l’infuocata campagna referendaria

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio
Giulia Merlo
26 gennaio 2026 • 20:33

Il messaggio, poi cancellato, citava l’omicidio di Pretti a Minneapolis. Il segretario Maruotti si è scusato, ma il ministro «Falsità indegne». Attesa la decisione del Tar sulla data del referendum

Sembra impossibile abbassare la tensione intorno alla campagna referendaria sulla riforma della magistratura e il clima rischia solo di peggiorare, nonostante manchino ancora almeno due mesi al voto. Almeno, perché oggi il Tar Lazio deciderà in camera di consiglio sul ricorso dei 15 promotori della raccolta firme, secondo cui la data del 22-23 marzo è stata fissata senza tenere in conto la loro iniziativa e dunque violando i precetti anche costituzionali per la convocazione del referendum e dunq

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.