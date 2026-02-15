lo scontro sul referendum

Nordio contro il Csm. L’insospettabile Pinelli fa da argine al ministro

Carlo Nordio e Fabio Pinelli
Giulia Merlo
15 febbraio 2026 • 07:00

Il vice presidente scelto dalla destra fa muro contro gli attacchi. Il guardasigilli: «La toghe non pagano mai». Smentito dai numeri

La battaglia referendaria ormai non esclude colpi e l’istituzione più cannoneggiata dai sostenitori del Sì, con in testa il ministro della Giustizia Carlo Nordio, è il Consiglio superiore della magistratura. L’organo di governo autonomo delle toghe è stato da subito aspramente criticato dal ministro che lo ha definito preda del «correntismo» e «camera di compensazione» nell’esercizio della funzione disciplinare. Proprio questo è il punto che più sta a cuore al guardasigilli, che nella riforma co

