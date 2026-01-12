Giustizia

Referendum giustizia, si vota il 22-23 marzo. E la campagna per il Sì punta a vendere libri

Giulia Merlo
12 gennaio 2026 • 19:59Aggiornato, 12 gennaio 2026 • 20:03

La data è comunque contestata e sono quasi certi ricorsi al Tar. Nordio e il duo Palamara-Sallusti in libreria con i loro volumi

Infine il Consiglio dei ministri ha fissato la data del referendum costituzionale sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, e l’esito è stato quello atteso: urne aperte il 22 e 23 marzo, data in cui si voterà anche per le elezioni suppletive per eleggere il nuovo deputato veneto dopo le dimissioni del neo presidente della regione, Alberto Stefani (candidato in pectore per il centrodestra è Luca Zaia). Anche se il governo considera la scelta di questo fine settimana un compromesso dopo la moral

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.