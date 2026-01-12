Referendum giustizia, si vota il 22-23 marzo. E la campagna per il Sì punta a vendere libri

La data è comunque contestata e sono quasi certi ricorsi al Tar. Nordio e il duo Palamara-Sallusti in libreria con i loro volumi

true false

Infine il Consiglio dei ministri ha fissato la data del referendum costituzionale sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, e l’esito è stato quello atteso: urne aperte il 22 e 23 marzo, data in cui si voterà anche per le elezioni suppletive per eleggere il nuovo deputato veneto dopo le dimissioni del neo presidente della regione, Alberto Stefani (candidato in pectore per il centrodestra è Luca Zaia). Anche se il governo considera la scelta di questo fine settimana un compromesso dopo la moral