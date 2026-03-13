il guardasigilli manda un video a Magistratura democratica

Nordio fa prove di fair play con le toghe. Lo Voi: «Saluti dal plotone d’esecuzione»

Giulia Merlo
13 marzo 2026 • 20:05

Il ministro all’apertura dell’anno giudiziario degli avvocati arriva insieme alla sua capa di gabinetto Bartolozzi, applaudita. E tenta la distensione con i magistrati: «Non pensate che voglia umiliarvi». L’ironia (tagliente) del capo della procura di Roma

Il giorno dopo l’intervento incendiario di Giorgia Meloni, che in caso di vittoria del No ha evocato «stupratori» liberi e «bambini strappati alle madri», è toccato al ministro della Giustizia Carlo Nordio tentare di stemperare i toni. Impossibile in realtà, a una settimana dall’apertura delle urne e con la politica in fibrillazione perché gli esiti – ad oggi più che incerti – influenzeranno i mesi di legislatura che rimangono. Il guardasigilli ha scelto il fair play con l’invio di un videomessa

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.