Nordio fa prove di fair play con le toghe. Lo Voi: «Saluti dal plotone d’esecuzione»

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Il giorno dopo l’intervento incendiario di Giorgia Meloni, che in caso di vittoria del No ha evocato «stupratori» liberi e «bambini strappati alle madri», è toccato al ministro della Giustizia Carlo Nordio tentare di stemperare i toni. Impossibile in realtà, a una settimana dall’apertura delle urne e con la politica in fibrillazione perché gli esiti – ad oggi più che incerti – influenzeranno i mesi di legislatura che rimangono. Il guardasigilli ha scelto il fair play con l’invio di un videomessa