Da Vassalli a Nordio, cosa non va negli aiutini dei democratici per il Sì

Fare l’opposizione significa sapere e volere opporsi ai progetti e alle leggi del governo, criticare, controproporre, convergere e soltanto eccezionalmente accordarsi con i governi. Il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati offre un’occasione importante. Le motivazioni di chi, da dentro il Pd, sostiene il Sì sono bizzarre, quantomeno discutibili
Caparbiamente, ostinatamente, tenacemente, la segretaria del Partito democratico continua a curare il campo, tutto a dimensione variabile, ma che certo non si allarga. I potenziali frequentatori decidono di volta in volta cosa conviene loro, per lo più, invece di prendere impegni preferiscono prendere le distanze. Qualcuno, forse già molti, a un anno e mezza dalle prossime elezioni politiche comincia sentire qualche ansia, sì, proprio da prestazione. Fare l’opposizione significa sapere e volere