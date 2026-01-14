Da Vassalli a Nordio, cosa non va negli aiutini dei democratici per il Sì

true false

Fare l’opposizione significa sapere e volere opporsi ai progetti e alle leggi del governo, criticare, controproporre, convergere e soltanto eccezionalmente accordarsi con i governi. Il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati offre un’occasione importante. Le motivazioni di chi, da dentro il Pd, sostiene il Sì sono bizzarre, quantomeno discutibili