Le spine del governo: sulla data del referendum c’è il ricorso al Tar

Il Comitato dei Quindici davanti al Tar, l’esito atteso in pochi giorni. Il rischio è che sia inammissibile. Il governo: «Non ci sono le basi»

Il “comitato dei Quindici” non ha fatto passare nemmeno un giorno. Lunedì il Consiglio dei ministri ha fissato la data del referendum per il 22-23 marzo e martedì è stato depositato il ricorso al Tar del Lazio per chiedere la sospensiva cautelare dell’atto di fissazione. Carlo Guglielmi, portavoce del comitato che ha promosso la raccolta firme per il referendum sull’ordinamento giudiziario (ora arrivata a quota 380mila sulle 500mila necessarie), lo ha annunciato insieme al fatto di aver inviato