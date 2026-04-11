la sentenza sugli stipendi dei magistrati

Le toghe presentano il conto. Botta a Giorgetti da 210 milioni

Giulia Merlo
11 aprile 2026 • 07:00

La decisione finale del Consiglio di Stato riconosce gli errori nel calcolo degli adeguamenti. L’inutile interlocuzione con via Arenula. E ora l’Anm è pronta a far valere il diritto con il Mef

Al ministero dell’Economia stanno per arrivare problemi per circa 210 milioni di euro: un regalo poco gradito da parte della magistratura, che chiede gli arretrati di stipendi mal calcolati, complicando ulteriormente i conti già difficili da far tornare con il decreto Bollette. Tutto ha origine con il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2021 (dunque risalente al governo Draghi). Si tratta di un Dpcm che viene emanato ogni tre anni per gli adeguamenti previsti in via

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.