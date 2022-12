Nelle carceri italiane si muore. Il Garante nazionale delle persone detenute ha realizzato uno studio sui suicidi nei penitenziari e ha reso noti i primi risultati, che fotografano un aumento record del fenomeno.

Da gennaio a novembre 2022 i suicidi sono stati 79, di cui 74 uomini e 5 donne, ed è il numero più alto mai registrato negli ultimi dieci anni. Il record negativo è ancora più preoccupante perchè, nel 2012, la popolazione carceraria era maggiore di ben 11.687 persone eppure si erano verificati 56 suicidi.

Il numero, tuttavia, rischia di essere ancora più alto: si sono infatti verificati anche altri 15 decessi per cause ancora non accertate.

Dal 2012 al 2022 i suicidi in carcere sono stati 583 e la metà sono stati commessi da persone in attesa di sentenza definitiva, quindi ancora con un processo pendente.

Genere Nazionalità Fasce d’età Uomini: 74 Italiani: 46 18-25 anni: 9 Donne: 5 Stranieri: 33 26-39 anni: 33 40-45 anni: 28 55-69 anni: 6 più di 70 anni: 3

L’elemento temporale

Dall’analisi è emerso un dato allarmante rispetto ai tempi in cui i suicidi si sono verificati. «le condizioni della vita detentiva o la durata della pena ancora da scontare o della carcerazione prevantiva non sembrano risultare determinanti», ha osservato il Garante. «Troppo breve è stata in molti casi la permanenza all’interno del carcere, troppo frequenti i casi di persone che presto sarebbero uscite».

Sembra quindi che «lo stigma percepito dall’essere approdati in carcere costituisca l’elemento cruciale», infatti la maggior parte dei suicidi si è verificata nei primi mesi di pena.

Il 62 per cento del totale – 49 persone – si sono suicidate nei primi 6 mesi di detenzione (di cui 21 nei primi tre mesi, 15 entro i primi dieci giorni, 9 addirittura nelle prime ventiquattr’ore). Infine, 5 avrebbero completato la pena entro l’anno in corso e 39 una pena residua inferiore a 3 anni.

Il picco di suicidi, con 17 casi, è avvenuta nel mese di agosto in cui gran parte dell’attività carceraria si ferma.

Posizone giuridica

Il dato particolarmente significativo è anche il fatto che quasi la metà dei suicidi non erano ancora stati condannati in via definitiva: 31 erano in attesa di primo giudizio e 7 erano in appello. L’altro dato eclatante riguarda il fatto 11 suicidi rano affetti da patologie di tipopsichico.

In attesa di primo giudizio Appellanti Misti con definitivo Definitivi 39% (31) 9% (7) 6% (5) 46% (36)

Gli istituti in cui i suicidi si sono verificati sono in tutto 54 (il 28,4 per cento del totale delle strutture penitenziarie), quelli dove ne sono avvenuti di più sono la casa circondariale di Foggia, con 5 e Torino le Vallette e Milano San Vittore entrambi con 4.

Questi numeri fanno emergere un dato: in Italia il tasso di suicidio tra i liberi è dello 0,6 per cento, quello dei detenuti condannati è del 7,9, mentre quello delle persone detenute in attesa di giudizio è del 19,1 per cento.

