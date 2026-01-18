Trasparenza tradita, cosa non funziona nell’accesso pubblico ai dati sui soldi dei cittadini

true false

«Chi ha sostenuto e a quanto ammontano le spese per il pernottamento» della capo di gabinetto di Nordio a Capri, in occasione di un evento, nell’ottobre scorso? Ai cittadini è consentito il controllo sull’uso delle risorse pubbliche, attraverso l’accesso FOIA: sapere “chi ha pagato” dovrebbe essere la normalità

Nel ricostruire la trasferta a Capri del 3 e 4 ottobre 2025 della dottoressa Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Nello Trocchia si è posto una domanda: chi ha pagato, e quanto, per il suo pernottamento presso il Grand Hotel Quisisana di Capri? Non è un dettaglio: si tratta di sapere se una determinata attività istituzionale abbia comportato l’impiego di risorse pubbliche, e in quale misura. È esattamente ciò che il legislatore ha voluto consentire ai cittadini attr