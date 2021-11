Con la celebrazione del Congresso Nazionale del 16-19 settembre e del successivo Consiglio Nazionale nel mese di ottobre, l’Associazione Nazionale Forense ha rinnovato tutti i suoi organi nazionali, inaugurando un nuovo triennio di vita associativa.

L’inizio di questo nuovo ciclo cade in un momento in cui l’avvocatura italiana e tutto il Paese affrontano sfide importantissime di modernizzazione e di rilancio, legate alla stagione di rinascita post-pandemica e all’attuazione del PNRR. Nel corso del prossimo triennio avranno luogo importanti processi di riforma, rispetto ai quali è indispensabile che ANF faccia sentire la sua voce e dia il suo apporto al dibattito pubblico, facendosi portatrice della cultura della tutela dei diritti soggettivi e dell’inclusione che la caratterizzano.

La crisi di identità

L’avvocatura italiana arriva a questi appuntamenti storici dopo una stagione di profonda crisi di identità. Negli ultimi vent’anni gli avvocati italiani sono più che raddoppiati, arrivando al numero di oltre 245.000 iscritti all’albo. Al tempo stesso, però, l’avvocatura ha sofferto una perdita di ruolo sociale e una crescente frammentazione. La crisi che ha investito la giurisdizione - causata della perdita di capacità di rispondere efficacemente alla domanda di giustizia e anche da politiche esplicitamente tese a scoraggiare il ricorso al processo - ci ha colpito in modo violento.

L’aspetto più immediatamente visibile di questa crisi, anche se non certo l’unico, è rappresentato dal decremento dei redditi medi, con l’affiorare di una fascia di avvocatura proletarizzata (nelle ultime rilevazioni, il 25,8% degli iscritti alla Cassa Forense ha dichiarato di produrre un reddito inferiore ad € 10.300).

La politica forense degli ultimi anni non è riuscita fino in fondo a dare risposta alla crisi d’identità dell’avvocatura e non ha saputo ridisegnare la figura dell’avvocato all’interno di una società in evoluzione.

ANF pensa da tempo che l’avvocatura debba percorrere un cammino di modernizzazione e di profondo rinnovamento e che si debba intervenire per fare sì che le regole della professione favoriscano una riqualificazione che le consenta di affrontare al meglio la nuova stagione economica e sociale.

L’avvocato di domani sarà maggiormente specializzato, eserciterà la propria attività lavorando in team con altre competenze e spesso farà parte di grandi strutture di professionisti operanti secondo regole imprenditoriali, avrà la capacità di intercettare nuovi bisogni di tutela, possiederà le competenze necessarie ad utilizzare nuovi strumenti e avvalerti delle tecnologie digitali che sono il motore della quarta rivoluzione industriale. Tuttavia, perché questi processi di cambiamento possano maturare e compiersi è necessario che l’ordinamento professionale forense e le regole fiscali e previdenziali accompagnino e favoriscano la modernizzazione della professione.

Le aggregazioni professionali

Un primo e cruciale tema è quello delle aggregazioni professionali. In questo momento la grande maggioranza dei legali italiani, oltre il 60%, opera in studi individuali o di piccolissime dimensioni, un ulteriore 25% in studi di medie dimensioni (da 3 a 15 avvocati) e solo 15% in studi di grandi dimensioni (oltre 15 avvocati).

Il nostro sistema professionale è penalizzato da una cronica forma di nanismo delle strutture legali. ANF sostiene da tempo la necessità di facilitare l’esercizio della professione in forma aggregata e di ampliare le forme di esercizio societarie e si è spesa a favore delle società fra professionisti sia in forma multidisciplinare sia in forma di società di capitali, anche quando l’intero mondo dell’avvocatura riteneva questa ipotesi irricevibile.

La disciplina fiscale

È indispensabile fare in modo che la disciplina fiscale e previdenziale non disincentivino, ma favoriscano le aggregazioni fra professionisti. In questo momento, si verifica il paradosso per il quale per un gruppo di professionisti che lavorino assieme in modo stabile è molto più conveniente mantenere una serie di posizioni fiscali separate (spesso sfruttando il regime forfettario), piuttosto che formalizzare la loro collaborazione dando vita ad una forma di aggregazione.

Occorre, inoltre, consentire ai professionisti di accedere allo strumento del contratto di rete, più agile e più dinamico nei contenuti rispetto alle forme di aggregazione già esistenti e che favorisca le aggregazioni multidisciplinari, dando loro una spinta propulsiva a livello economico ed organizzativo.

Le specializzazioni

Vi è poi il tema annoso dell’accesso alla professione, oggi cruciale per investire nella costruzione di nuove competenze e maggiore qualificazione. ANF da tempo chiede un ripensamento complessivo dei meccanismi di accesso, che si sviluppi già in sede universitaria, con la creazione di percorsi dedicati alle professioni (avvocatura, magistratura, notariato).

Il tema delle specializzazioni, anche questo centrale in un’ottica di investimento sulle competenze, ha visto lungamente impegnata ANF negli scorsi anni, nel percorso di definizione della regolamentazione secondaria e di determinazione delle aree di specializzazione. Nei prossimi mesi occorrerà vigilare perché il sistema delle specializzazioni sia pienamente implementato e reso operativo.

È in cantiere una riforma della previdenza forense, resa necessaria dall’esigenza di garantire la sostenibilità del modello previdenziale della Cassa Nazionale, messo in crisi dalla contrazione dei redditi degli ultimi anni. Possibile un passaggio, nel breve medio termine, dall'attuale sistema reddittuale ad un sistema contributivo. Anche in questo ambito sarà cruciale garantire che le esigenze di sostenibilità del sistema (che è giusto restino parametrate ad un test di sostenibilità a 50 anni secondo quanto previsto dal 2011, senza cadere nella tentazione di pericolose scorciatoie) non oscurino l’esigenza di inclusione e di tutela di tutti gli iscritti.

Revisione dell’ordinamento forense

Sono maturi i tempi per una revisione complessiva dell’ordinamento forense, anche sotto il punto di vista delle forme di rappresentanza e di governo dell’avvocatura. Il prossimo Congresso Nazionale Forense dovrà necessariamente mettere in cantiere una riforma ordinamentale. Quando alla fine del 2012 fu approvata la legge 247, nell’ultimo giorno utile della legislatura, gran parte dell’avvocatura riconobbe che si trattava di un impianto normativo antiquato e largamente insoddisfacente. Il Congresso Nazionale Forense di Bari del 2012 votò a maggioranza due mozioni: una prima che chiedeva l’immediata approvazione della riforma forense, attesa da troppo tempo e una seconda che chiedeva al Parlamento di provvedere ad una serie di modifiche alla stessa riforma. A distanza di nove anni i principali nodi restano ancora tutti sul tavolo ed è tempo di aprire un cantiere di riforma.

Da ultimo, non può non ricordarsi il fatto che una delle prime prove a cui ANF sarà chiamata, fin dalle prossime settimane, sarà la riforma del processo civile e del processo penale, la prima recentemente approvata e che sta procedendo veloce nel quadro degli interventi previsti dal PNRR. Si tratta di importanti riforme strutturali, destinate a cambiare profondamente il volto della giurisdizione nel nostro Paese.

© Riproduzione riservata