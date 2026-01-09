«Vota sì contro il gender», il referendum sulla giustizia trasformato in un’arma contro i diritti

Nasce il comitato cattolico per il “sì” alla riforma. Regista dell’operazione politica Domenico Menorello e il suo network vicino al governo. Scopo: usare la separazione delle carriere per colpire magistratura, diritti civili e percorsi di autodeterminazione, dall’affermazione di genere al fine vita

È l’ultima trovata di Domenico Menorello, ex deputato in quota Forza Italia e Scelta civica. Trasformare il referendum sulla riforma della giustizia in un voto contro il fantasma del gender. Volete bloccare questa piaga o no? Votate Sì. Un’operazione studiata a tavolino da mesi, insieme con l’ex presidente della Consulta Antonio Baldassarre, con il concorso esterno del vicepresidente dei giuristi cattolici Vincenzo Bassi e la consulenza di vecchie amicizie, oggi un po’ defilate nel mondo cattoli