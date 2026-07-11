false false

Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa nuova serie sarà dedicata al dossier Mafia e Appalti.

Alle ore 17,24 del 25/06/1990 Li Pera conversava con Perini, dipendente della Rizzani, riguarda a delle problematiche interne all’impresa, accennando ai lavori della Sirap.

L= vi sto mandando un fax... a Deffendi e per conoscenza a te, perchè come sai la Sirap ha un po` cambiato le carte in tavole...;

P= si, si, mi avevi detto...;

L= oh.. ti sto mandando tutto... io secondo me siccome io ho fatto anche i margini...;

P= si ma cosa vuol dire che sta cambiando le carte in tavola;

L= cioè loro hanno detto questo... dice noi non vogliamo nè trasporti e nè cose... dice... perchè se no dovremmo antimafiare... ecc... poi loro mi hanno dettoi sub-appalti grossi non spezzettiamoli troppo... no...;

P= si...;

L= cioè loro non vorrebbero molte ditte... allora io...io mi sono ricordato che conoscevo una ditta... che non mi ricordavo prima... che era del posto capisci...perchè la` se non sei del posto non entri...

- omissis - (vds.all.nr.189).

Il 17/07/1990 alle ore 10,05 Li Pera conversava con tale ADAMO Enzo rintracciato all’utenza nr.091/6257956 intestata alla SASI PROGETTI, studi servizi ingegneria via Principe di Villafranca nr.62 Palermo.

- omissis -

L= pronto?;

A= pronto;

L= ciao... senti ah... dovresti fare questo... oggi verso le 12,30 è pronta alla Sirap l’approvazione al sub-appalto per la Cosmo... dovremmo andare a ritirarla;

A= ...va benissimo...;

L= mettiti in contatto con coso... te la tieni tu che io mercoledi`... siccome sono su a Palermo la mattina...nel pomeriggio poi passo di la`...;

A= va bene;

L= eh, ovviamente ti fai...;

A= passo direttamente da Moscoloni....;

L= se ci telefoni perché intanto chiedi se loro ieri dovevano dargli la lettera di risposta... perché ieri sera l’ingegnere Zito gliela doveva portare ieri sera stessa e quindi stamattina la preparavano a mezzogiorno... dopo mezzogiorno... dopo mezzogiorno l’ingegnere Ciaravino va in ufficio e la firma... quindi mettiti in contatto con loro cosi` abbiamo sistemato questo discorso qua...;

A= va bene Pino...;

- omissis - (vds.all.nr.190)

Le due telefonate evidenziano l’illecita gestione delle gare di appalto indette dalla Sirap e sulle quali si è già interloquito e si tornerà in altro elaborato. Infatti la società Sirap “... ha cambiato le carte in tavola...” facendo rilevare un preventivo accordo tra l’organizzazione mafiosa, le imprese e lo stesso Ente.

Un discorso a parte merita Potestio Stefano, aggiudicatario in a.t.i. con il Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna e la Structura Costruzioni di Agrigento dei lavori per l’area di Collesano. Egli è sospettato di essere un affiliato a “Cosa Nostra” sul cui conto sono in corso altre autonome investigazioni. Per chiarire lo spessore e l’importanza del personaggio, è opportuno riportare due telefonate intercettata sull’u tenza nr. 091/484405 (decr. nr. 232/89 ITF del 22.07.1989 della Procura della Repubblica e nr. 61/89 ITF del 23.10 1989 dell’Ufficio Istruzione) intestata ad absente Bernardo di Vito, nato a Ciminna il 7.09.1929, indiziato mafioso.

Già ritenuto responsabile di associazione per delinquere di tipo mafioso e denunciato con rapporto giudiziario nr. 2741/50-1988 dell’11.07.1989, absente Bernardo continuava ad essere oggetto d’attenzione investigativa da parte della 2^ Sezione del Nucleo Operativo del Gruppo CC. Palermo I indagini riassunte nel rapporto giudiziario nr. 2741/50-2-1988 del 10.03.1990 relativo alle ulteriori attività di polizia giudiziaria esperite a seguito del r.g. pari numero datato 11.07.1989 e relativo alla denuncia di Pinello Giuseppe + 49 per associazione per delinquere di tipo mafioso ed altro”.

La prima conversazione, delle ore 18.36 dell’01/01/1990, avveniva tra l’absente e tale Pippo che rispondeva all’utenza nr. 091/221122 intestata a BORDONARO Salvatore, Lavori Stradali Edili - Cava Conglomerati Bituminosi e Cementizi con sede in Palermo, via Celona nr.2 (P.Ie Michelangelo).

p = Pippoa = absente

p. pronto...,

a. chi...Pippo...;

p. ehh....

a. io absente...Pippo...;

p. Toto’ come stiamo...;

a. (incomprensibile);

p. (incomprensibile);

a. cà...chi...è venuto un altro li’ di Monreale...che cosa è...

p. uno di Monreale...;

a. ehhh...;

p. e che fà...;

a. ma...devi chiamare a quello...gli dici di farsi vedere non lo so’...;

p. a quello che ti ho presentato l’altra volta...;

a. ehhh...;

p. a...ca...domani cerco di rintracciarlo...;

a. e appunto perché non lo so...quello dice no...quà...la...ehhh....ehhh...;

p. si ...e venuto uno che è un cretino...che è...uno con i baffi è... a. ma intanto...;

p. uno con i baffi e...

a. no...io non...non lo so’...è venuta la signorina....venne a parlare con mio cugino...io non c’ero e chilla...;

p. che è sempre di la...questo...;

a. si..

p. mmm....allora...un pezzo di...rafanella...quello che dicevo io a quello..

a. eh.....

p. quando gli ho detto..Toto’ non spingere che quello lì...

a. ehhh..

p. e lui dice...no, non mi posso mischiare...qua e là.....

a. ehhh..

p. questo quà sarebbe..

a. e intanto...quello che dice è lui...;

p. P...uhhh...;

a. avvisalo và...non è che...

p. giusto...io ora...mi ci posso informare...

a. di modo che sappiamo come ci dobbiamo comportare...è giusto...,

p. no...no...io posso dire...che condivido ampiamente...;

a. ehhh...;

p. va bene...;

a. va bene chi è P.?;

p. tutto a posto?.

a. tutto a posto...,

- omissis -

Importantissima, per la sua chiarezza, era la conversazione intercorsa alle ore 17.30 del 15.1.1990 tra absente e Di Stefano, in quanto si individuava senza ombra di dubbi la persona di cui si parlava nella precedente telefonata, indicato solo come “P”.

absente formula lo 091.6884591 intestato alla Confederazione nazionale artigiani, via Ingegneros nr.20.

- omisss - in quanto trattasi di saluti e convenevoli.

d. che si dice, tutto bene?

a. tutto bene...;

d. e...ultimamente sta bene...l’hai conosciuto tu a questo nostro imprenditore di Bagheria...Fichera Francesco

a. si...li conosco a tutti...(risata)...;

d. appunto...perchè sono stato assieme a De Francesco e ce l’ho detto...,

a. si... a Fichera pure...è venuto...che ci ho dato pure la busta...;

d. appunto...che sono imprenditori?

a. si..

d. ho capito...;

a. ehhhh...questi...li’ lavorano per ora su’ Campofelice...mi...mi pare...;

d. si tu sei iscritto all’Albo Nazionale delle Imprese?

a. sii...che tu non lo sai che sono iscritto?...

d. sì...sì...sì...la ditta...la cava che...iscritta come...ditta alla Camera di Commercio?

a. certo...

d. e pure le credenziali possiamo fare...;

a. non va bene quella che ci serve?

d. già...non ah (incomprensibile)...scoperto;

a. sì...;

d. ehhh...perché poi quadriamo non solo le imprese artigiane ma la piccola impresa...quindi con le banche che abbiamo la convenzione...dato che la Cna...e Cna...è piccola impresa son bene...;

a. sì...;

d. per piccola impresa si intende....

a. a me interessa entrare nel consorzio...mi interessa...;

d. ma quale questo...Cumappa?

a. si’...;

d. ehhh...

a. mi interessa entrare lì per tirare insieme a...;

d. nel consorzio c’è Potestio.

a. Potestio ehhh...un bel cornuto...ci devi dire...(risata)...mi disse tuo cognato...sei un crasto...così...;

d. poi questa settimana.

a. lui si frega tutte le cose...lui...;

d. va bene, non ne parliamo a Torretta e non succede...;

a. è lo stesso...perché hanno il lavoro a Termini e io non l’ho visto...

d. a Termini l’hanno fatto o lo dovevano fare?

a. ma anche a poco...anche 200...300...500...milioni io la squadretta non ce l’ho pure?...

d. va bene questo glielo diciamo pure..., a. non è che c’è...questo ha fatto...a dire c’è mio cognato...la sei a Torretta...gli dici lo vai a cercare per andartene a mangiare...ci rompi i coglioni...ci dici e non lo cerchi...difatti dopo all’Albo non mi sono voluto iscrivere più...pagai un milione e ci dissi “vattinni”...;

d. noi questa settimana abbiamo formato un consorzio già costituito tutto che si chiama Cogieca dentro la Chimica Arenella. .e dentro la Chimica Arenella ho conosciuto un paesano tuo...che tu c’eri andato per l’abbacchio, si chiama Stagione...,

a. ahhh. si’ Stagione.

d. tu ci sei stato dentro la Chimica Arenella?

a. no...;

d. questo ha un sacco di barche...;

a. sì...questo ha una “nammurata” lì...

d. sì l’innammurata...che ho capito io...che ha frequentato lì è una imprenditrice che ha una ditta che si chiama Renier ed è materiale nautico...;

a. vedi se ha qualche barca buona che gliela fottiamo... - omissis -in quanto discutono sulle qualità di barche.

d. ora lì dentro ci sono grosse imprese e noi abbiamo consultato, tutte queste imprese, c’è la Poteico....sono tutte le.

a. si’ ma a me interessa fare questi lavori...

d. domani quando verrà a ristrutturarlo..

a. no li...a me interessa sul contratto di Termini...;

d. e questo appena vado a Torretta dopodomani glielo dico.

a. e gli dici ma te lo sei dimenticato...come e finita con mio cognato...;

d. va bene...

- omissis -

a. e a Potestio ci dissi: "Stefano...che altrimenti gli schiaccio la testa"...

d. (risata)... a. ci dici mi ha detto mio cognato a testa vedi che ti vieni a schiacciare se tu fai ci dici non ti puoi tirare tutte cose tu...

d. si’ va bene...;

a. ci dici gli altri sono pure comunisti...

d. (risata) ...

a. io sono comunista, fascista, democristiano, socialista...i lavori a tutte le parti li voglio io...;

d. ma poi nel...in questo consorzio Comappa...non è che c’è lui solo. .c'è...

a. ma ce ne e tanti...a me lo ha detto Toto’ che lo ha incontrato...ma l’altra volta...l’ho incontrato....ma...ma...disse “ci ho detto a me mi fa piacere che tu ti prendi i lavori ma...ahhh...non è che mi puoi lasciare e ti prendi tutte cose tu...dice..” ma io a Termini niente ho fatto...e ma non...non devi venire a gare a fare niente, a me me li devi far fare a me.... non tu...,questo ci devi dire...ci dici...una cosa a mio cognato...ci dici ce la dobbiamo dare...anche... anche poco...;

d. si..

a. un rappezzo, una manutenzione di nero...io ho un impiantodi nero che ce ne posso dare mille metri al giorno...,

d. ho capito...io riferisco...;

- omissis -

Di fronte a chiare ammissioni di “colpevolezza” come quelle sopra riportate, è inutile qualsiasi commento. Resta solo da dire che, anche in questo caso, le ipotesi investigative venivano confortate da riscontri ed elementi oggettivamente inconfutabili.

La valutazione e l’analisi degli elementi raccolti, permettevano di iniziare una valutazione complessiva del fenomeno.

Se nell’ambito criminale la competenza territoriale restava uno dei cardini fondamentali, tanto da assurgere a presupposto iniziale di qualsiasi attività illecita, salvo particolari situazioni soggette a “preventive autorizzazioni”, i personaggi indagati, invece, sembravano poter operare indisturbati su tutto il territorio isolano avvalendosi, in particolar modo, di un carisma e di un potere intimidatorio derivantegli, evidentemente, da una riconosciuta superiorità rispetto alle “autorità locali”.

Numerose telefonate permettevano tale ipotesi fornendole supporto e validità.

I membri dell’organizzazione disponevano di una capacità operativa sorprendente, abbinata, tra l’altro, ad una pressocché illimitata forza condizionante la pubblica amministrazione che permetteva loro di aggirare e superare qualsiasi vincolo legislativo e non. L’aspetto preoccupante di tale situazione di fatto, si manifestava nella possibilità attribuibile ai predetti, non solo di indirizzare la volontà degli Enti Pubblici, ma di coartarla in tutti i suoi aspetti, riuscendo in alcuni casi, a programmare essi stessi l’attività economica d’intervento pubblico.

Su queste basi, per la ricostruzione completa delle “competenze e potenzialità” dell’associazione, continuavano le investigazioni.

Alle 16.39 del 29.01.1990, sull’utenza della Rizzani, perveniva una chiamata da parte di Claudio De Eccher a Li Pera Giuseppe:

- omissis -

c. ehh si ma insomma...niente...di senti una cosa ehh... Castellino...cosa dovevi dirmi...

l. eh...infatti io ah...avevo già chiamato Sandra ehh... e non è riuscita a dirtelo l’ho chiamata adesso adesso ehh...lui mi disse domani alle quattro mi dice...eh...esattamente ehh...com’è combinato lui...ed aveva chiesto di chiedere di te..come sei combinato tu... per ...

c. si...sono a Roma io questa settimana..salvo che..eh...sono sempre abbastanza impegnato ...ma insomma troviamo il modo...

l. ma io domani alle quattro so tutto...

c. ecco ...domani pomeriggio...ehh...tu mi ..eh...puoi chiamare a Roma...

l. si...

c. sempre in ufficio...

l. ah...già domani sei a Roma...

c. si..

l. allora ...mercoledì giovedì...giovedì...e venerdì diciamo è chiaro che bisogna combinare va...ma se lui viene insomma...poi non-ci sono problemi...

c. si senti...ti sto facendo un fax...

l. si...

c. ecco...comunque eh...ti stofacendo un fax...ecco per quanto concerne Castellino...quindi in settimana...vediamo io ho spiegato anche a Ravera che bisogna andare a contattare quelli...quelli...quelli...

l. ...Cogeni...

c. ...Russo e compagnia cantante...

l. si...

c. ehh...poi mi pare che non c’è altro no?

l. mercoledi e...il fax che mi stai facendo...di che cosa si tratta

c. come?

l. che fax...

c. adesso ce lo leggo...

l. ah...bon...

c. okay...

l. si...mercoledi tu ti incontri con quelli no...

c. si...si...vedo io...

l. ti hanno detto tutto....

c. si ho già parlato di tutto io...

- omissis - (vds.all.nr. 52).

Claudio De Eccher prendeva parte direttamente alle già descritte attività preliminari per il controllo dell’aggiudicazione degli appalti e, anzi, sembrava essere in piena sintonia con il suo rappresentante siciliano,tanto da stabilire insieme comportamenti e decisioni di un certo peso.

La Rizzani, a sua volta, univa la sua volontà a quella delle altre imprese dell’organizzazione, in questo caso la COFAPI, con la quale preparava altra gara d’appalto. Alle ore 17.46 del 29.1.1990, il geometra Li Pera chiamava l’ing. Picone per metterlo al corrente delle novità, non avendo trovato il geometra Falletta, vero responsabile dell’impresa.

- omissis -

l. ingegnere carissimo...

p. come va?

l. mah..al lavoro sempre...

p. senta...io la chiamavo solo per dirle questo...che avevo parlato con DE CARO...

p. si...

l. mmm tutto a questo..dice...risentiamoci ovviamente qualche giorno prima....

p. si per ricordarglielo...

l. si..

p. si...

l. quindi...siccome..è mi diceva lei che...doveva cercarla... ecc.ecc...

p. si si

l. io per caso ci...

p. l’avvocato,l’avvocato..

l. sentiti...

p. ...è li in zona...

l. ah ...no..dico caso mai...

p. a parte ...a parte gli altri...

l. lo puo’ avvertire che non c’e bisogno...

p. benissimo..

l. va bene

p. va bene

l. la saluto...

p. buon lavoro...

l. quando avremo la lista completa...dei pezzi di ricambio?

p. tra pochi giorni...

l. d’accordo...

- omissis -

(vds.all.nr. 44).

© Riproduzione riservata