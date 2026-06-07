Alla riunione a casa di Gaetano Sangiorgi parteciparono Brusca, Antonino Gioè, Gioacchino La Barbera e Leoluca Bagarella. Gioè e altri presenti parlarono anche della possibilità di defilarsi un po’, allontanandosi dalla Sicilia. Bagarella ribatté: «Finché c’è l’ultimo corleonese, di qua non si muove nessuno. Chi se ne vuole andare, se ne va»

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Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. In questa puntata pubblichiamo ampi stralci di carte giudiziarie che tengono insieme il biennio 92-93, la guerra della mafia allo stato e le bombe in Continente

L’ultimo (e fondamentale) atto della vicenda criminale portata all’attenzione di questa Corte è nota per le dichiarazioni di vari collaboratori, di diverso peso e collocazione, ma concordi nell’indicare in un gruppo di «corleonesi» (gli stessi che sono stati protagonisti delle vicende narrate nei paragrafi precedenti) gli autori della risoluzione criminosa che portò alle stragi del 1993-94.

Tra questi collaboratori vi sono 6 imputati di questo processo (Brusca, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Scarano, Grigoli, Romeo) e 16 imputati in procedimenti connessi. Tutti, tranne Scarano, sono siciliani, ma appartenenti a diverse aree geografiche dell’isola (sono delle provincie di Palermo, Catania e Trapani).

Ovviamente, non tutti si sono rivelati informati alla stessa maniera, giacché la diversa posizione nell’organizzazione, la maggiore o minore vicinanza ai capi, il diverso grado di coinvolgimento nelle vicende che ci occupano fanno si che quasi tutti, a parte Brusca e Sinacori, conoscano solo una parte dell’accaduto.

Il contributo di quelli meno informati è, tuttavia, ugualmente prezioso per comprendere le dinamiche che portarono all’ideazione e alla risoluzione delle stragi, sia perché consente di far luce su aspetti parziali della vicenda, sia perché consente di valutare le dichiarazioni dei due collaboratori principali.

Seguendo lo schema consueto, verrà prima fatto il quadro delle dichiarazioni rese dai collaboratori sull’argomento; poi si passerà alla loro valutazione.

Questo capitolo si comporrà, quindi, di due parti.

Le dichiarazioni rese dagli imputati e dagli imputati ex art. 210 cpp.

Brusca Giovanni (Entrato in cosa nostra negli anni ’70 – Arrestato il 20-5-96 – Collaborante dal luglio del 1996). Il Brusca ha dichiarato che, dopo l’arresto di Riina (avvenuto il 15-1-93), ci furono varie riunioni tra i capi mafiosi per decidere il da farsi (ha parlato, ovviamente, delle riunioni cui partecipò personalmente). Alcune riunioni furono solo «interlocutorie»; altre più propriamente operative.

La prima riunione si svolse a casa di tale Guddo. Altre si svolsero in loc. Santa Flavia, tra gennaio e marzo del 1993: una in località Santa Flavia, a casa di tale Gaetano Sangiorgi; almeno altre due, sempre il loc. Santa Flavia, a casa di tale Vasile, nelle vicinanze dell’hotel Zagarella. Un’altra riunione ancora la ebbe in casa di tale Guglielmino Giovanni.

La riunione a casa Guddo

La prima riunione, dice Brusca, si svolse a Palermo, in casa di un «uomo d’onore», tale Girolamo Guddo (omonimo della persona che pure ospitò altri incontri agli inizi del 1992), una decina di giorni dopo l’arresto di Riina. A questa riunione parteciparono lui (Brusca), Cancemi Salvatore, Ganci Raffaele, Michelangelo La Barbera.

L’incontro fu chiesto da lui a Ganci Raffaele «per vedere quello che c’è da fare, per andare avanti con la linea stragista» («…la prospettiva nasce che io mi voglio incontrare con Raffaele Ganci, per vedere quello che c'è da fare, per andare avanti con la linea stragista»).

Infatti, dice, era sua intenzione riprendere il programma stragista formulato agli inizi del 1992 e attuato solo in parte, per via del «fermo» dato da Riina alle iniziative criminali dopo l’avvio della trattativa con lo Stato (si riferisce al programma contro gli on.li Mannino, Vizzini, il questore La Barbera, ecc.).

Nel corso di quest’incontro (gli altri) parlarono di possibili attentati in Sicilia contro uomini delle Istituzioni. Egli, invece, si mantenne sulle sue, perché vi trovò, con sua sorpresa, Michelangelo La Barbera, con cui non aveva mai parlato, in precedenza, di stragi e col quale non voleva sbilanciarsi («trovandomi in quella occasione, ho affrontato discorsi normali, senza scendere nei particolari, che io conoscevo assieme a Raffaele Ganci e con il Cancemi»).

Gli altri furono dell’avviso che fosse opportuno stare fermi, onde evitare di alzare ulteriormente il livello dello scontro con lo Stato.

Alla fine della riunione si appartò, però, con Ganci Raffaele per capire cosa dovessero fare realmente. Il Ganci manifestò sorpresa per la sua domanda, ribadendo che, come si era già espresso, per lui era opportuno stare fermi.[in nota: Dice, in particolare, su questo colloquio separato:

«A un dato punto, prima che io me ne vado, mi chiama Raffaele Ganci di lato e gli dico: 'zu' Raffaele...', cioè: 'zio Raffaele, cosa dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo andare avanti, non dobbiamo andare avanti, ci dobbiamo fermare, dobbiamo portare avanti quella linea, quella strategia che, bene o male, sapevamo?'

Dice: 'no, no, non abbiamo finito or ora di parlare, cioè di fermarci, cioè, non abbiamo stabilito che ci dobbiamo fermare?'

Ah, io, a quel punto, capisco che Raffaele Ganci o da solo, o in compagnia, la sua linea era quella. Al che ci dico: 'va be', stiamo fermi, se dobbiamo star fermi, stiamo fermi'.

Persona più grande, persona più matura, persona di un certo rispetto, dico: 'stiamo fermi, stiamo fermi'».

Nel corso di quest’incontro non furono discussi attentati al nord del Paese.

La riunione a casa Sangiorgi

Altra riunione si svolse a casa di Gaetano Sangiorgi. Ad essa parteciparono lui (Brusca), Gioè Antonino, Gioacchino La Barbera e Leoluca Bagarella. Nel corso di questa riunione Gioè e altri presenti parlarono un po’ di tutto, compresa la possibilità di defilarsi un po’, allontanandosi dalla Sicilia (si fece il nome di Santo Domingo). A che il Bagarella ribatté: «Finché c'è l'ultimo corleonese, di qua non si muove nessuno. Chi se ne vuole andare, se ne va».

Questa riunione, ha precisato, si svolse alla fine del mese di gennaio del 1993. Ma ecco cosa dice il Brusca di quest’incontro: «Anche, nel frattempo, con Gaetano Sangiorgi si parlava dove si poteva andare, dove non si poteva andare. Che so, andare a Santo Domingo, che si poteva abitare con pochissimi soldi. In queste discussioni di salotto, che eravamo, bene o male parlavamo del più e del meno, quali soluzioni si potevano attuare, il Bagarella la prende come una cosa che noi già stiamo scappando come se avevamo già le valigie pronte per scappare...

Pubblico ministero: Coi biglietti fatti, insomma.

Imputato Brusca G.: Sì. E risponde, dice: 'finché c'è l'ultimo corleonese, di qua non si muove nessuno. Chi se ne vuole andare, se ne va'.

Tanto è vero che il Gioè gli dice: 'ma senti, ma vedi, qua nessuno vuole scappare, o se ne vuole andare. Qua uno sta parlando di eventuali fatti, svolgimenti che possono venire. Le soluzioni quali potrebbero essere'. Ma questo siamo nel mese di gennaio».

Quest’incontro si chiuse con nulla di fatto.

Le riunioni a casa Vasile

Alle altre due riunioni (quelle a casa di Vasile) parteciparono lui (Brusca), Gioè, La Barbera (forse), Giuseppe Graviano e Leoluca Bagarella, nonché Matteo Messina Denaro (della presenza di quest’ultimo il Brusca dice di essere sicuro solo per una delle riunioni suddette).

Il Vasile mise solo a disposizione la casa, senza partecipare alle riunioni. Era persona di fiducia dei fratelli Graviano. Agli incontri di Santa Flavia egli ci andò con Gioè Antonino perché questi «conosceva tutto il programma che noi dovevamo fare, era libero, camminava tranquillamente; ed era uno di quelli che elaborò per primo il progetto di questo tipo di attività» (cioè, di azioni).

In pratica, egli (Brusca) aveva fatto con lui (Gioè) una serie di riflessioni sulla situazione del momento; una analisi della situazione e delle prospettive, che lo indusse a coinvolgere Gioè nel momento decisionale.

- In una delle riunioni che si svolsero a casa del Vasile il Bagarella propose senz’altro di portare avanti l’attività stragista del cognato (Riina), a cominciare da Costanzo per finire agli on.li Mannino, Vizzini, al questore La Barbera, ecc. Gli altri (lui compreso) si dichiararono senz’altro d’accordo. Fu Bagarella l’animatore di questa campagna. Dice, a proposito di quest’incontro:

«...Dopodiché, con il Bagarella, cominciando a discutere del più, del meno, cosa ci sarebbe da fare e cosa non ci sarebbe da fare, a un dato punto Bagarella dice: 'Dobbiamo portare molte... cioè l'attività che c'era, che mio cognato aveva in mano, portarla avanti'.

Che era il Maurizio Costanzo, e tutta un'altra serie di obiettivi che c'erano in programma per il passato: come ho già detto, la campagna stragista. E io gli dico: 'Va bene, mi sta bene, andiamo avanti'. Cioè il commento era: che si deve dire ora che lui non c'è più? noi ci siamo fermati, ci dobbiamo bloccare? Andiamo avanti. E io ero uno di quelli che ero d'accordo nell'andare avanti». E ancora: «L'incontro che si svolse a Santa Flavia fu per portare avanti, non solo il progetto Costanzo, ma bensì una serie di attentati, sia per Costanzo, che per... in Sicilia,

Il famoso programma di attentati che nel marzo del '95 io ne ero venuto a conoscenza. [in nota: Su questo punto il Brusca ritornerà, sollecitato dal Pubblico Ministero, all’udienza del 19-1-98 (fasc. n. 290, pag. 24 e segg.), per dire che l’indicazione del periodo è sbagliata: si tratta, in realtà, del programma di attentati conosciuto non nel mese di marzo del 1995, bensì nel febbraio-marzo del 1992, di cui si è parlato nel capitolo primo di questa parte].

Quindi contro l'onorevole Mannino, contro il dottor La Barbera, questore di Palermo... C'era tutta una serie di attentati. Compreso quello di Maurizio Costanzo. E non sono stato io per primo a portare avanti, a dire... Non... le parole sono state quelle di Bagarella: 'dobbiamo andare avanti. Ora, perché mio cognato non c'è più, ci dobbiamo fermare?' Al che, dietro questa proposta, io mi sono aggregato, dissi: 'io sono d'accordo con te. Andiamo avanti'».

Come prima azione pensarono di riesumare il progetto contro Costanzo Maurizio. Egli (Brusca) si propose per riannodare il filo coi catanesi (in vista dell’attentato al giornalista); gli altri (Messina Denaro Matteo, Bagarella, Giuseppe Graviano) pensarono di organizzare un attentato con autobomba.

Circa i motivi per i quali i palermitani pensavano di uccidere Costanzo con l’autobomba dice: « Io le posso dire, per le notizie che avevo ricevuto e per quello che dicevano chi aveva... aveva controllato le abitudini del dottor Costanzo, nel senso che aveva la macchina blindata, aveva la scorta, aveva certe precauzioni, cioè, chi doveva eseguire quell'attentato preferiva l'autobomba e non rischiare con le...

Presidente: Le armi.

Imputato Brusca G.: ... con le armi, proprio perché rischiavano, con le armi, di non poterlo portare a termine. I catanesi dicevano che conoscevano altre abitudini, più particolari, che erano in condizione di poterlo eseguire senza autobombe e con le armi tradizionali, solo per questo».

Capì, comunque, che i palermitani avevano già studiato la possibilità di far ricorso a questo mezzo contro Costanzo: «Sì, capii che loro, cioè i palermitani, il gruppo con Bagarella, chiamiamolo palermitani, avevano già studiato per l'autobomba. Cioè, per l'attentato a Costanzo.

Non so chi l'aveva preparato, come non lo aveva preparato, come si avevano organizzati. Questo, su questi dettagli non ci sono sceso, perché non sarebbe stato serio. Né io chiedere, mettiamo il caso di essere io che preparavo, non avrei accettato da nessuno che qualcuno i chiedesse: 'come stai facendo, come non stai facendo'. Cioè, ognuno, chi partecipava, era a conoscenza di come stavano facendo i fatti. Sapevo che era autobomba, però non sapevo come si stavano organizzando».

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