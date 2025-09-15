da trump a meloni

Guerra al dissenso: perché le destre sfruttano l’omicidio di Kirk

Nadia Urbinatipolitologa
15 settembre 2025 • 20:53

La vita civile e politica negli Stati Uniti subirà una torsione autoritaria ulteriore. Nel caso di Meloni, più che di strumentalizzazione si dovrebbe parlare di parassitismo

L’irresponsabilità politica della destra al governo è un segno della sua labilità democratica e del mai abbandonato progetto di dominare la società con metodi autoritari, con l’obiettivo di limitare le libertà civili e politiche come se ci trovassimo in uno stato di guerra. Uno stato che la destra crea ad arte, con la retorica e le politiche liberticide, per poter giustificare l’escalation autoritaria. E per far questo è pronta ad usare a suo favore tutto quel che accade nel mondo, nel proprio p

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

