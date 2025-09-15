Guerra al dissenso: perché le destre sfruttano l’omicidio di Kirk

true false

L’irresponsabilità politica della destra al governo è un segno della sua labilità democratica e del mai abbandonato progetto di dominare la società con metodi autoritari, con l’obiettivo di limitare le libertà civili e politiche come se ci trovassimo in uno stato di guerra. Uno stato che la destra crea ad arte, con la retorica e le politiche liberticide, per poter giustificare l’escalation autoritaria. E per far questo è pronta ad usare a suo favore tutto quel che accade nel mondo, nel proprio p