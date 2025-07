Quello che ha sempre interessato l’intellettuale è il rapporto/conflitto tra il potere degli adulti, e la dissidenza dei bambini e dei ragazzi. Molti lo hanno ricordato come un maestro instancabilmente critico con quegli adulti che difendono un’idea di maturità come sinonimo di esercizio del potere, repressivo o paternalistico

Mentre sui giornali arrivava il dibattito sul singolare sciopero del voto dei maturandi, nella forma di un’ondata di reazione autoritaria persino mal mascherata da paternalismo, è giunta anche la notizia della morte di Goffredo Fofi. Mentre è uscito il report di Antigone sull’aumento dei detenuti minori in Italia – più 54 per cento in due anni -, c’è stato il funerale di Goffredo Fofi.

La distanza tra l’indifferenza, se non la volontà repressiva che il mondo degli adulti manifesta per i ragazzi appena provano a metterne in crisi la sedicente autorità, e l’attitudine che per una vita Fofi ha perseguito per ripensare la militanza intellettuale e politica come pratica educativa lascerebbe soltanto un senso di dolorosa amarezza, se non fosse che l’eredità che ha lasciato, in ciò che ha scritto e in ciò che altri hanno ricavato dalla sua vicinanza, la possiamo continuare a condividere.

«Già in Sicilia, nei tardi anni Cinquanta, ho vissuto a contatto stretto con persone che erano state o che finivano in carcere, in particolare gli adolescenti del Cortile Cascino, il quartiere di baracche in cui mi ero insediato su spinta di Danilo Dolci, che finivano spesso al Malaspina. Di condizione carceraria dovevo occuparmi anche se non avessi voluto, era nelle cose che me ne occupassi». Comincia così un suo vecchio articolo, Scuola di rivoluzione o scuola di criminalità?, ripubblicato dalla rivista Gli Asini l’11 luglio scorso, lo stesso giorno della morte. Gli Asini hanno deciso di commemorare il fondatore della rivista e la sua anima ispiratrice, mettendone a disposizione gratuitamente gli articoli. È un regalo utile per chi voglia cominciare a elaborare un lutto di cui sempre più riconosceremo la portata.

Come i grandi pedagogisti Fofi ha avuto uno sguardo istantaneo e lunghissimo. E riprendere i suoi pezzi, anche datati, riferiti a libri sulla scuola o temi dell’adolescenza di cui magari si è discusso tempo fa, non ci porta solo a contestualizzarli o approfondire storicamente, ma ci permette di leggere in una prospettiva di lunga durata anche eventi vicini nel tempo. Fofi, con la rete che ha attraversato e tessuto, ha incarnato il più importante giro di vite di quella educational turn che nel dibattito intellettuale in Italia non è mai riuscita a svilupparsi.

Quello che lo ha sempre interessato è il rapporto/conflitto tra il potere degli adulti, e la dissidenza dei bambini e dei ragazzi. Nello stesso pezzo citato fa quello che ha fatto tutta la vita: una ricognizione delle comunità educanti, spesso informali, sparse in tutta Italia e non solo. Qui cita l’esperienza dei Focolari di semilibertà, l’istituzione fondata da Giuseppe De Rita per la rieducazione in case-famiglia di piccoli gruppi di ragazzi difficili (i “facili” non li ha mai troppo amati) e insieme la scoperta di uno dei testi che diventerà cardinale per quel mondo di attivisti e educatori che si è riconosciuto in un orizzonte che potevamo definire già quand’era ancora in vita, “fofiano”: I vagabondi efficaci di Fernand Deligny (riedito dalle Edizioni dell’Asino). Deligny – sperimentatore di una pedagogia libertaria che è riuscita a coinvolgere quei ragazzi che oggi sarebbero considerati irrimediabilmente dispersi – è uno degli autori di riferimento della ricerca di Fofi, proprio perché capace di proporre una visione politica che parte dalle pratiche educative e sociali e elimina qualunque forma di moralismo o di massimalismo – per Fofi i danni maggiori dei movimenti democratici dal ’68 a oggi.

In un altro pezzo, Quando la scuola emancipava, recensendo Storia di una maestra di Josefina Aldecoa, come molte altre volte spazza via le pretestuose contese di chi prova a opporre la difesa della scuola pubblica alla sua critica radicale fatta a partire da posizioni anti - istituzionali alla Illich. Ma la convergenza per Fofi non è mai un compromesso astratto o al ribasso: si vede bene soltanto nelle prassi. «Migliaia di alfabetizzatori» scrive, «nel mondo – sulla scia delle grandi speranze socialiste e democratiche, ma anche cristiane e cattoliche, anche borghesi di quando la borghesia aveva ideali diversi da quelli dell’arricchimento e del godimento – hanno dedicato la loro esistenza, oggi non sembra che ci sia ancora chi creda, salvo forse in qualche parte dell’Africa o in qualche angolo d’Asia o d’America Latina». Si tratta di scegliersi, sempre, la parte.

Molti in queste settimane hanno ricordato Fofi come un maestro, instancabilmente critico con quegli adulti che difendono un’idea di maturità come sinonimo di esercizio del potere, repressivo o paternalistico. Per chi l’ha eletto se non a maestro a interlocutore, invecchiare come Fofi ha significato invece rifiutare ogni condiscendenza: essere sempre insieme giovani e vecchi, invece di giovani vecchi o adulti infantilizzati. In un pezzo intitolato Crescere, scritto nel 2024, esplicitava ancora di più la sua acrimonia nei confronti degli esperti delle scienze sociali, sociologi, psicologi, che si sono messi al soldo di una pedagogia che «oggi non riguarda il campo dell’insegnamento, della formazione di individui coscienti e responsabili, bensì l’addestramento alla accettazione del mondo così come è da parte delle nuove generazioni, dei nuovi nati».

L’esperienza di chiunque abbia avuto a che fare con lui o con la sua opera, è ancora quella di sentirsi colti in fallo rispetto a una richiesta di impegno che non soltanto non prevedesse facili ricompense (economiche, professionali, di status), ma potesse riconoscere invece il valore di appartenere proprio a quelle comunità invisibili composte da cani sciolti, da felici pochi, da minoranze eticamente determinate.

© Riproduzione riservata