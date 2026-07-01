Confessioni di un dilettante, di musica e di spiritualità

Nessuno sa come la musica giochi col nostro animo, non sappiamo perché determinati accordi e melodie ci evochino determinate emozioni, sappiamo solo che ne siamo vulnerabili, e che ci piace. Io credo che non sia un caso se i cantanti, dopo i politici, sono quelli che si prendono più insulti, il canto è materia sensibile. La verità, se la canti, è più luminosa, una bugia, se la canti, è più grave
Il 3 luglio 2026 avrò il piacere di partecipare alla rassegna Musica e Spiritualità, organizzata dall’associazione Kunpen Lama Gangchen, nel loro centro di meditazione ad Albegnano, sul lago Maggiore. Qualcosa da dire al riguardo ce l’avrei pure, ho scritto varie canzoni, che potrei definire «spirituali», il mio ultimo album non a caso si chiama Le macchine non possono pregare. Posso anche dire che da anni ho trovato nella mistica un arsenale poetico che sto ancora esplorando. La confessione c