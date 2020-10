La prova che stiamo vivendo non ha precedenti nella storia d’Italia, dai tempi della seconda guerra mondiale. Da quella tragedia uscimmo allora come un paese profondamente rinnovato, nella classe dirigente e nella visione del mondo, con una Costituzione all’avanguardia per la sua capacità di unire diritti sociali e libertà personali, mercato e intervento pubblico. Su quelle basi, abbiamo creato il miracolo economico.

Allo stesso modo, la crisi del Covid non lascia più spazio per scelte opportunistiche. Chiama la classe dirigente del Paese, la politica e le forze sociali, a un salto di qualità, per indirizzare l’Italia verso un modello di sviluppo nuovo: fondato sull’inclusione sociale, sulla rivoluzione verde, sulla ricerca e l’innovazione. Un modello in linea con le esperienze più avanzate del resto d’Europa. E fondato sulla collaborazione virtuosa fra Stato e mercato. Chiama cioè la politica e le forze sociali a un patto, o a una sfida, per un’Italia nuova.

La politica deve migliorare (e rafforzare) la pubblica amministrazione, potenziare l’istruzione e la ricerca portandole a livello dei migliori paesi d’Europa, realizzare le infrastrutture digitali e di trasporto: offrire cioè quei beni pubblici essenziali che servono al sistema economico. E ancora: deve riformare la tassazione in modo da alleggerirla sui ceti medi e sui fattori produttivi (sul lavoro, sugli utili reinvestiti), da scoraggiare la rendita (come quella degli immobili); semplificandola, sfoltendo le agevolazioni e i regimi speciali che oggi rendono il sistema addirittura regressivo.

Deve impegnarsi a ridurre le nostre anomale disuguaglianze, quelle di genere, quelle geografiche e generazionali, che non sono solo ingiuste, ma impediscono di sviluppare a pieno il potenziale delle persone, e quindi del Paese: la mobilità sociale, dal basso verso l’alto, è la chiave del progresso (ne è anzi l’essenza, per molti versi). Deve investire sull’ecologia e la sanità, anche come grandi settori ad alta innovazione, che creano benessere. E in particolare il Partito democratico è la grande forza che, per le sue radici nel Paese e per la sua stessa vocazione, si può fare interprete di questo programma.

Da notare: sono politiche in gran parte diverse da quelle del passato, dal ricettario neo-liberale che infatti non ha risolto i nostri mali. Quella stagione sembra al tramonto, in tutto l’Occidente (per fortuna). La politica deve capire anche questo. E dovrebbero capirlo le forze sociali. Chi fra gli imprenditori pensa che per crescere bisogna continuare con i tagli indiscriminati delle tasse, o della spesa, o che bisogna comprimere i diritti dei lavoratori (magari con l’occasione del nuovo codice degli appalti o dei rinnovi contrattuali), non fa che riproporre l’illusione di poter competere sui costi e non sulla qualità, un’illusione che negli ultimi decenni ci ha solo resi più poveri.

Gli imprenditori devono impegnarsi invece per investire e innovare (e lo Stato deve aiutarli in questo). Una strada più difficile, certo, ma è questo il bello di fare impresa. Allo stesso modo, la riforma del welfare per renderlo più giusto e inclusivo – di cui pure si sono poste le basi proprio in questi mesi – o quella per il potenziamento della pubblica amministrazione, con un grande piano per l’assunzione di almeno mezzo milione di nuovi lavoratori, devono farsi insieme e con l’aiuto del mondo del lavoro.

I progetti più innovativi nel campo ambientale, culturale, sociale e della cura della persona si realizzano anche grazie al terzo settore.

Alziamo lo sguardo dalle polemiche di cortile. Dove va l’Europa, dove va il mondo? Il futuro è di chi riesce a unire lo sviluppo con l’ambiente e i diritti sociali. Oltre a quella sanitaria, è questa la grande sfida su cui si misura la nostra classe dirigente, in questa fase storica. Su cui ci giochiamo tutti il futuro.

