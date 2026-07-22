Non torniamo alla normalità, per uscire dalla crisi del Covid ci vuole ambizione

Emanuele Felice
Emanuele Felice

Emanuele Felice

economista

Professore ordinario di storia economica all'università Iulm di Milano

Commenti

Verso le elezioni politiche, ricette contro il declino

22 luglio 2026 • 07:00
Commenti

La “prima via” di Andy Burnham. Il nuovo premier riporta speranza a sinistra

20 luglio 2026 • 16:30
Commenti

Salari, pensioni e crescita: i dati confermano il disastro di Meloni

09 luglio 2026 • 20:29
Commenti

La politica estera di Giorgia Meloni è una sequenza di fallimenti

24 giugno 2026 • 20:44
Italia

Sfatare luoghi comuni e falsità, perché è giusto tassare i super-ricchi

11 giugno 2026 • 07:00
Commenti

Il fallimento della politica economica di Meloni

23 aprile 2026 • 21:19
Commenti

Gas dagli Usa e zero rinnovabili, l’errore strategico di Meloni. E non è il solo

07 aprile 2026 • 20:02
Commenti

La sconfitta di Meloni. Tre lezioni dal referendum

25 marzo 2026 • 20:26
Commenti

La riforma della giustizia è un’occasione persa e un pericolo da sventare

19 marzo 2026 • 19:47
Commenti

L’Ue deve cambiare, adesso. Ma c’è un ostacolo: Meloni

19 gennaio 2026 • 20:47
123456789...