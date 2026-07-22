Non torniamo alla normalità, per uscire dalla crisi del Covid ci vuole ambizione

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Emanuele Felice
economista
Professore ordinario di storia economica all'università Iulm di Milano
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Verso le elezioni politiche, ricette contro il declino
22 luglio 2026 • 07:00
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La “prima via” di Andy Burnham. Il nuovo premier riporta speranza a sinistra
20 luglio 2026 • 16:30
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Salari, pensioni e crescita: i dati confermano il disastro di Meloni
09 luglio 2026 • 20:29
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La politica estera di Giorgia Meloni è una sequenza di fallimenti
24 giugno 2026 • 20:44
Italia
Sfatare luoghi comuni e falsità, perché è giusto tassare i super-ricchi
11 giugno 2026 • 07:00
Commenti
Il fallimento della politica economica di Meloni
23 aprile 2026 • 21:19
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Gas dagli Usa e zero rinnovabili, l’errore strategico di Meloni. E non è il solo
07 aprile 2026 • 20:02
Commenti
La sconfitta di Meloni. Tre lezioni dal referendum
25 marzo 2026 • 20:26
Commenti
La riforma della giustizia è un’occasione persa e un pericolo da sventare
19 marzo 2026 • 19:47
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L’Ue deve cambiare, adesso. Ma c’è un ostacolo: Meloni
19 gennaio 2026 • 20:47
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