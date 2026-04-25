La Resistenza è dei giovani: chi teme il popolo in piazza

Le violenze e le intolleranze non possono oscurare una festa di popolo che in tutta Italia coinvolge nel complesso centinaia di migliaia di partecipanti, migliaia di volontari, associazioni, istituti culturali, amministrazioni comunali
Gli spari di Roma contro il corteo del 25 aprile di Roma, due persone con il fazzoletto dell'Anpi ferite da un uomo in casco integrale e mimetica che ha puntato contro di loro una pistola a pallini, sono arrivati dopo che nei giorni scorsi erano comparse scritte contro i partigiani non troppo lontano dal punto dell'agguato. Fino a quel momento viaggiare in treno da Sud verso Nord ieri mattina per l'Italia immersa nel sole, in una giornata di primavera, aveva significato passare per le città in