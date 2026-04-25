La Resistenza è dei giovani: chi teme il popolo in piazza

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Gli spari di Roma contro il corteo del 25 aprile di Roma, due persone con il fazzoletto dell'Anpi ferite da un uomo in casco integrale e mimetica che ha puntato contro di loro una pistola a pallini, sono arrivati dopo che nei giorni scorsi erano comparse scritte contro i partigiani non troppo lontano dal punto dell'agguato. Fino a quel momento viaggiare in treno da Sud verso Nord ieri mattina per l'Italia immersa nel sole, in una giornata di primavera, aveva significato passare per le città in