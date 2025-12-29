Netanyahu da Trump per un patto iniquo: bombe in cambio di una “pace” fragile

true false

Sembra normale, e non uno scambio così orrendo da nascondere in ogni modo per salvare almeno il pudore, che Benjamin Netanyahu sia andato a baciare la pantofola di Donald Trump a Mar-a-Lago per proporgli un immondo patto: io faccio uno sforzo per far progredire la tregua a Gaza e in cambio tu mi autorizzi a bombardare di nuovo l'Iran che sta gonfiando il suo arsenale missilistico. A questo siamo arrivati. E non contento, forse, ha messo sul piatto anche il Libano, dove Hezbollah rifiuta di disar