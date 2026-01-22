Ripartiamo dalla “Ueo”: all’Europa serve una nuova cornice per la sicurezza

true false

I recenti sviluppi hanno chiarito che né la Nato né l'Ue sono pienamente adatte ad affrontare le sfide in evoluzione che l'Europa deve affrontare. Dato che, in forma di coalizione dei volonterosi, la nuova Ueo esiste già di fatto, non avrebbe senso istituzionalizzarla formalmente?

È sempre più evidente che un quadro sostenibile per la cooperazione europea in materia di difesa e sicurezza richiederà la creazione di qualcosa di simile alla vecchia Unione europea occidentale (Ueo), il blocco di dieci membri operativo fino al 2011. Molti potrebbero obiettare che abbiamo già l'Ue e la Nato e che ciò che non può fare l'una, può farlo l'altra. Ma questa argomentazione non regge più. I recenti sviluppi hanno chiarito che né la Nato né l'Ue sono pienamente adatte ad affrontare le