Trump fa squadra con Putin per infangare l’Ue, ma stiamo meglio noi degli Usa

Anziché cercare di placare l'America di Trump, dobbiamo stare più saldi, rinnovare il nostro impegno nei confronti dei nostri valori e sperare che la confusione ideologica oltreoceano passi presto
Il Cremlino definisce l’ultima strategia di sicurezza nazionale trumpiana (Nss) «ampiamente coerente con la nostra visione». Ha ragione: nemmeno un accenno di critica alla Russia, mentre l'Europa diventa il bersaglio.E pensare che nel 2017, col primo mandato Trump, il documento strategico dell’epoca riconosceva ancora il valore degli alleati: «Usa ed Europa lavoreranno insieme per contrastare la sovversione e l'aggressione russa»; sforzo che si inseriva in una strategia più ampia di competizione