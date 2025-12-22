il commento dell’ex premier svedese

Trump fa squadra con Putin per infangare l’Ue, ma stiamo meglio noi degli Usa

(Trump accoglie Putin in Alaska per il vertice di ferragosto 2025. Foto Ansa)
Carl Bildt
22 dicembre 2025 • 16:13

Anziché cercare di placare l'America di Trump, dobbiamo stare più saldi, rinnovare il nostro impegno nei confronti dei nostri valori e sperare che la confusione ideologica oltreoceano passi presto

Il Cremlino definisce l’ultima strategia di sicurezza nazionale trumpiana (Nss) «ampiamente coerente con la nostra visione». Ha ragione: nemmeno un accenno di critica alla Russia, mentre l'Europa diventa il bersaglio.E pensare che nel 2017, col primo mandato Trump, il documento strategico dell’epoca riconosceva ancora il valore degli alleati: «Usa ed Europa lavoreranno insieme per contrastare la sovversione e l'aggressione russa»; sforzo che si inseriva in una strategia più ampia di competizione

