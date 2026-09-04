il commento

La consulenza di Crosetto a Fedorov, che è in affari con Palantir: Big Tech polverizza lo Stato

(Fedorov e Crosetto. Foto X / Fed.)
(Fedorov e Crosetto. Foto X / Fed.)
(Fedorov e Crosetto. Foto X / Fed.)
Francesca De Benedetti
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04 settembre 2026 • 06:00

Fedorov non si limita ad attraversare la «porta girevole» tra pubblico e privato: la scardina. Il governo Meloni lo fa consulente mentre lui fa impresa con Karp di Palantir. Se la guerra si fa e si pensa in un tutt’uno coi grandi interessi privati, non è un requiem dello Stato come detentore del monopolio della forza?

La consulenza offerta dal ministro della Difesa italiano Guido Crosetto a Mychajlo Fedorov, iniziatore di un’impresa di difesa tech assieme a Palantir (il cui ceo, Alex Karp, sarà «il principale investitore»), e il ruolo stesso dell’ex ministro della Difesa ucraino Fedorov – che non si è limitato ad attraversare la «porta girevole» tra pubblico e privato ma la sta del tutto scardinando – dovrebbero essere oggetto di dibattito pubblico in qualsiasi democrazia matura che voglia definirsi tale, ess

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 

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