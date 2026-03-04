il futuro dell’unione

Sarà l’Europa a pagare i costi della guerra. E gli errori della sua classe dirigente

04 marzo 2026 • 20:57

La figuraccia di Merz alla Casa Bianca rivela l’impulso autodistruttivo dell’attuale classe dirigente europea. E il tycoon ne approfitta, speculandoci sopra 

L’Europa pagherà il conto della guerra lanciata da Trump e Netanyahu in Iran. Anche per questo l’allineamento rivendicato da Friedrich Merz alla Casa Bianca – «we are on the same page» – è scandaloso. Zitto e muto mentre il presidente Usa coi suoi scagnozzi di governo divideva i leader europei tra obbedienti da lodare e disobbedienti da bullizzare, o peggio, allineato con Trump nel bacchettare Sánchez sulle spese militari, il cancelliere non ha fiatato neanche quando Trump ha citato «Angela». Me

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 

