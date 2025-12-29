Putin punta a proseguire la guerra. Non sarà l’incontro in Florida a trattenerlo

true false

A prescindere dalle mosse politiche ucraine ed europee, il presidente russo pare non aver fretta di chiudere il conflitto, come si vede con l’ultimo caso dei droni. Le ragioni dello zar per procrastinare sono molteplici

A giudicare «dalla rapidità con cui procedono le operazioni, il nostro interesse per una ritirata degli ucraini da ciò che resta del Donbass è ridotto a zero (svoditsja k nulju)». Basta questo sintetico e impassabile commento, espresso dal presidente Vladimir Putin qualche ora prima dell’incontro tra Donald Trump e Volodomyr Zelensky in Florida, per smorzare qualsiasi entusiasmo sull’esito di questa trattativa. Il Cremlino ritiene che la lenta ma costante avanzata dei soldati russi nei territori