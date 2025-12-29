il versante russo

Putin punta a proseguire la guerra. Non sarà l’incontro in Florida a trattenerlo

Mara Morini
Mara Morinipolitologa
29 dicembre 2025 • 17:10Aggiornato, 29 dicembre 2025 • 18:07

A prescindere dalle mosse politiche ucraine ed europee, il presidente russo pare non aver fretta di chiudere il conflitto, come si vede con l’ultimo caso dei droni. Le ragioni dello zar per procrastinare sono molteplici

A giudicare «dalla rapidità con cui procedono le operazioni, il nostro interesse per una ritirata degli ucraini da ciò che resta del Donbass è ridotto a zero (svoditsja k nulju)». Basta questo sintetico e impassabile commento, espresso dal presidente Vladimir Putin qualche ora prima dell’incontro tra Donald Trump e Volodomyr Zelensky in Florida, per smorzare qualsiasi entusiasmo sull’esito di questa trattativa. Il Cremlino ritiene che la lenta ma costante avanzata dei soldati russi nei territori

Mara Morini è professoressa associata di Scienza politica all’Università di Genova dove insegna Politics of Eastern Europe e Politica comparata. Osservatrice elettorale dell’OSCE-ODIHR in Russia, Uzbekistan e Moldova, è coordinatrice dello Standing Group “Russia e spazio post-sovietico” della Società Italiana di Scienza Politica (SISP). Visiting Professor all’Accademia Diplomatica del Ministero degli Esteri della Federazione Russa e alla High School of Economics di Mosca, ha pubblicato il libro La Russia di Putin (edizioni il Mulino, 2020).

