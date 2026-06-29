Nazione e territorio. La geografia nera dei circoli futuristi

Non più soltanto un piccolo partito, Futuro Nazionale è diventato un soggetto politico che sembra destinato a diventare uno dei protagonisti più influenti della scena politica nazionale e locale. Per comprenderne le possibilità di successo è utile fare una ricognizione dei Comitati presenti sul territorio
Nelle ultime rilevazioni demoscopiche Futuro nazionale è ormai dato alla pari con la Lega per Salvini Premier. Per questo motivo, non si può più considerare soltanto un piccolo partito che potrebbe essere decisivo per il successo o la sconfitta del centro-destra alle prossime elezioni politiche. In realtà, si tratta di un soggetto politico che sembra destinato a diventare in tempi rapidi uno dei protagonisti più influenti della scena politica nazionale e locale. All’origine del fenomeno Vannacci