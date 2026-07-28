l’analisi

Anche Zelensky si lancia in Medio Oriente. Quel protagonismo di Kiev che l’Ue sottovaluta

Francesca De Benedetti
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28 luglio 2026 • 20:29

Il triangolo fra Trump, Netanyahu e Zelensky moltiplica gli effetti che le due guerre, in Iran e Ucraina, avranno sugli europei. Se alla grave aggressione della Russia e all’ombra del tycoon si sovrappone pure quella di Netanyahu sull’Ue, il conto politico e morale aumenta

Il triangolo fra Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky moltiplica gli effetti che le due guerre, in Iran e Ucraina, avranno sugli europei. Oltre all’ombra già ingombrante del tycoon, sull’Europa si proietta sempre più l’ombra di Netanyahu, il premier di estrema destra israeliano al quale gli analisti hanno attribuito l’iniziativa stessa di Trump in Iran e la cui strategia include già paesi come Cipro, toccando l’Ue in generale. Il fatto stesso che nel pomeriggio di martedì si fos

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 

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