Anche Zelensky si lancia in Medio Oriente. Quel protagonismo di Kiev che l’Ue sottovaluta

Il triangolo fra Trump, Netanyahu e Zelensky moltiplica gli effetti che le due guerre, in Iran e Ucraina, avranno sugli europei. Se alla grave aggressione della Russia e all’ombra del tycoon si sovrappone pure quella di Netanyahu sull’Ue, il conto politico e morale aumenta
Il triangolo fra Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky moltiplica gli effetti che le due guerre, in Iran e Ucraina, avranno sugli europei. Oltre all’ombra già ingombrante del tycoon, sull’Europa si proietta sempre più l’ombra di Netanyahu, il premier di estrema destra israeliano al quale gli analisti hanno attribuito l’iniziativa stessa di Trump in Iran e la cui strategia include già paesi come Cipro, toccando l’Ue in generale. Il fatto stesso che nel pomeriggio di martedì si fos