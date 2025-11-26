europa terzo incomodo

L’affinità elettiva tra i due autocrati: ecco cosa lega nel profondo Trump e Putin

Mario Giropolitologo
26 novembre 2025 • 17:46

La simpatia tra i due presidenti non si basa solo sulla dinamica dei reciproci interessi ma pure sulla dottrina della tradizione

Atlantico sempre più largo. Da una parte il segretario di Stato americano, Marco Rubio, spinge per l’accordo (di pace, di tregua…?), generando pressioni fortissime sugli ucraini a nome del presidente Donald Trump; dall’altra gli europei arrabbiati e depressi non sanno bene cosa fare, costretti a scegliere tra pace e guerra senza essere protagonisti. Polacchi, nordici e baltici gridano al tradimento americano e annunciano un futuro oscuro fatto di conflitti. Il capo di stato maggiore dell’esercit

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

