L’affinità elettiva tra i due autocrati: ecco cosa lega nel profondo Trump e Putin

true false

Atlantico sempre più largo. Da una parte il segretario di Stato americano, Marco Rubio, spinge per l’accordo (di pace, di tregua…?), generando pressioni fortissime sugli ucraini a nome del presidente Donald Trump; dall’altra gli europei arrabbiati e depressi non sanno bene cosa fare, costretti a scegliere tra pace e guerra senza essere protagonisti. Polacchi, nordici e baltici gridano al tradimento americano e annunciano un futuro oscuro fatto di conflitti. Il capo di stato maggiore dell’esercit