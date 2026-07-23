Pagare Trump per sbirciare i suoi post in anteprima: l’ultima speculazione del presidente arraffone

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È una nuova trovata di Trump e di chi per lui ne gestisce gli affari: per la modica cifra di 100mila dollari al mese, ridotti a 60mila in caso di sottoscrizioni triennali, sarà possibile accedere con poche frazioni di secondo prima degli altri ai post del Presidente sul suo social Truth.Chi può essere interessato a un simile servizio? Società d’investimento e trader che operano in tempo reale su mercati assai condizionabili dall’incontinenza social del Presidente, ora ulteriormente incentivata.