Pagare Trump per sbirciare i suoi post in anteprima: l’ultima speculazione del presidente arraffone

I sondaggi mostrano come l’attenzione del pubblico nei confronti di questa patente corruzione presidenziale stia finalmente crescendo, anche se rimane ancora in basso nella scala delle priorità dell’elettorato. Trump non pare curarsene: non fa nulla per occultarla
I sondaggi mostrano come l’attenzione del pubblico nei confronti di questa patente corruzione presidenziale stia finalmente crescendo, anche se rimane ancora in basso nella scala delle priorità dell’elettorato. Trump non pare curarsene: non fa nulla per occultarla
È una nuova trovata di Trump e di chi per lui ne gestisce gli affari: per la modica cifra di 100mila dollari al mese, ridotti a 60mila in caso di sottoscrizioni triennali, sarà possibile accedere con poche frazioni di secondo prima degli altri ai post del Presidente sul suo social Truth.Chi può essere interessato a un simile servizio? Società d’investimento e trader che operano in tempo reale su mercati assai condizionabili dall’incontinenza social del Presidente, ora ulteriormente incentivata.