Dazi, la Corte suprema Usa potrebbe (e dovrebbe) dire stop a Trump

La super-maggioranza conservatrice della Corte avrà forse lo scrupolo di non mettere nei guai il presidente. Ma dal punto di vista giuridico il caso presenta tratti chiari: il modo in cui il tycoon ha sferrato la sua guerra commerciale, usando l’emergenza come leva, rende la mossa illegittima. Verdetto atteso nei prossimi giorni

Nella partita internazionale di Trump, un ruolo importante più essere ancora giocato dalla Corte suprema statunitense. In questi giorni è attesa, infatti, la parola della Corte sulla legittimità dei dazi già adottati dal presidente Usa, dunque anche sulla possibilità di imporne di nuovi. I nervi sono così tesi che quando, due settimane fa, la Corte ha annunciato in maniera un po’ imprevista che avrebbe reso note delle decisioni importanti, tutti pensavano si trattasse proprio di quella. La tensi